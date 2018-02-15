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Vergi dairesindeki patlamayla ilgili yeni detaylar

Ankara Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı patlamada, fabrikasyon tipi askeri patlayıcı kullanıldığı tespit edildi

15 Şubat 2018, Perşembe 20:01
Vergi dairesindeki patlamayla ilgili yeni detaylar
1 Şubat Perşembe akşamı saat  20.05’te Çukurambar’daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı’ndaki patlamanın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya  çıktı.          


PATLAYICIYI BÖYLE SAKLAMIŞ


Patlamanın terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye yapılanması YPG bünyesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarınca gerçekleştirildiği kesinleşti. Eylemde kullanılan patlayıcı maddenin geçen yıl kasım ayında Suriye’den Şanlıurfa’ya, oradan da Aksaray’a getirilerek saklandığı, olaydan 1 gün önce Ankara’ya getirildiği belirlendi. Olay yerinden toplanan delillerin incelenmesi sonucunda  patlamaya neden olan maddenin fabrikasyon tipi askeri patlayıcı olduğu tespit  edildi.        
 

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ 


Olay sonrası toplanan güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi  sonrasında 06 plakalı bir araçla Ankara’dan ayrılan patlamanın faili Ersen Ertogan, Adana’nın Pozantı ilçesinde araç değiştirdi ve olaydan yaklaşık 7.5 saat sonra saat 03.40 sıralarında Osmaniye’de yakalanmadan kısa bir süre önce kimyasal bir madde içerek intihara teşebbüs etti.  Ertogan, ölü ele geçirildi. Ertogan’ın  kullandığı maddeye yönelik analiz çalışmaları ise sürüyor.          


"TERÖR NİTELİKLİ KAYIP ŞAHIS"


Yapılan çalışmalarda, üzerinde sahte kimlik bulunan 1991 Mardin  Mazıdağı doğumlu Ersen Ertogan’ın 2014 yılından itibaren Mersin Emniyet Müdürlüğü  tarafından "Terör Nitelikli Kayıp Şahıs" olarak arandığı da belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, eylem ile ilgisi olduğu tespit ettiği şüphelileri yakalamak amacıyla Ankara başta olmak üzere İstanbul, Adana, Mersin, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.  


BEŞİĞİN ALTINDA ATEŞLEME DÜZENEĞİ BULUNDU


Şırnak’ta gözaltına alınan şüphelilerin Aksaray’daki ikamet adresine yapılan  baskında bir kişi gözaltına alındı. İkamette yapılan incelemede çocuk odasındaki beşiğin altında bulunan ile olayda kullanılan ateşleme düzeneğini inceleyen uzman ekipler, her iki düzeneğin de terör örgütü PKK/KCK tarafından geçmiş yıllarda  gerçekleştirilen çeşitli eylemlerde kullanılanlar ile aynı olduğunu ortaya  çıkardı.       


SORUŞTURMA SÜRÜYOR


Operasyonlarda olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 17’si Suriye uyruklu  toplam 25 şüpheliden 21’i gözaltına alındı. 7 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra  emniyette serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 9’u Suriye uyruklu 14 şüpheli ise savcılıkta ifade verdi.  

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