Vergi dairesindeki patlamayla ilgili yeni detaylar



PATLAYICIYI BÖYLE SAKLAMIŞ

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ



"TERÖR NİTELİKLİ KAYIP ŞAHIS"



BEŞİĞİN ALTINDA ATEŞLEME DÜZENEĞİ BULUNDU



SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamayla ilgili gelişme

Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamayla ilgili flaş açıklama

Ankara’da vergi dairesine bombayı koyan PYD’li terörist siyanür içip öldü

Gizem Yetil

1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.05’te Çukurambar’daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı’ndaki patlamanın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.Patlamanın terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye yapılanması YPG bünyesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarınca gerçekleştirildiği kesinleşti. Eylemde kullanılan patlayıcı maddenin geçen yıl kasım ayında Suriye’den Şanlıurfa’ya, oradan da Aksaray’a getirilerek saklandığı, olaydan 1 gün önce Ankara’ya getirildiği belirlendi. Olay yerinden toplanan delillerin incelenmesi sonucunda patlamaya neden olan maddenin fabrikasyon tipi askeri patlayıcı olduğu tespit edildi.Olay sonrası toplanan güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında 06 plakalı bir araçla Ankara’dan ayrılan patlamanın faili, Adana’nın Pozantı ilçesinde araç değiştirdi ve olaydan yaklaşık 7.5 saat sonra saat 03.40 sıralarında Osmaniye’de yakalanmadan kısa bir süre önce kimyasal bir madde içerek intihara teşebbüs etti. Ertogan, ölü ele geçirildi. Ertogan’ın kullandığı maddeye yönelik analiz çalışmaları ise sürüyor.Yapılan çalışmalarda, üzerinde sahte kimlik bulunan 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertogan’ın 2014 yılından itibaren Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından "Terör Nitelikli Kayıp Şahıs" olarak arandığı da belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, eylem ile ilgisi olduğu tespit ettiği şüphelileri yakalamak amacıyla Ankara başta olmak üzere İstanbul, Adana, Mersin, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.Şırnak’ta gözaltına alınan şüphelilerin Aksaray’daki ikamet adresine yapılan baskında bir kişi gözaltına alındı. İkamette yapılan incelemede çocuk odasındaki beşiğin altında bulunan ile olayda kullanılan ateşleme düzeneğini inceleyen uzman ekipler, her iki düzeneğin de terör örgütü PKK/KCK tarafından geçmiş yıllarda gerçekleştirilen çeşitli eylemlerde kullanılanlar ile aynı olduğunu ortaya çıkardı.Operasyonlarda olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 17’si Suriye uyruklu toplam 25 şüpheliden 21’i gözaltına alındı. 7 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra emniyette serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 9’u Suriye uyruklu 14 şüpheli ise savcılıkta ifade verdi.