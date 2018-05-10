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Vergi, prim borcu ve trafik cezası olana af rehberi

Vergi, prim borcu ve trafik cezasına af getiren yasa kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Temmuz sonuna kadar başvuru yapanlar devlete olan borçlarını avantajlı bir şekilde kapatacak. Merak edilenleri sizin için derledik...

Vergi, prim borcu ve trafik cezası olana af rehberi

CEZA VE FAİZ SİLİNİYOR


Başbakan Binali Yıldırım’ın 30 Nisan’da açıkladığı af paketi 7’den 70’e birçok kesimi sevindirdi. Meclis’te görüşülen paket bugüne kadar SGK borçlarına en kapsamlı yapılandırma imkanı tanıyor. Tasarı ile 31 Mart 2018’den önceki tüm borçlar yeniden yapılandırılacak. Bazı borçlar ise tamamen silinecek. Bu aftan yararlanacaklar gecikme zammı ve faizinden kurtulacak.


TEMMUZ SONUNA KADAR


Yasanın kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra Temmuz sonuna kadar başvurmak gerekecek. Başvuru süresinin uzatılması da gündeme gelebilir. Ancak işi şansa bırakmamakta fayda var. Başvurular borcun olduğu ilgili kuruma yapılacak. Yani vergi borçları için vergi dairelerine, prim borçları için SGK müdürlüklerine gidilecek. Peşin ödemede Büyük kazanç Yeni af paketi öncekilerden çok daha farklı ve avantajlı. Borcunu peşin kapatanlar, ceza ve faiz silindikten sonra enflasyona göre hesaplanacak anapara dışındaki farkın yüzde 90’ından kurtulacak. Bir başka deyişle, borcun anaparasını ödeyen devletle barışmış sayılacak. Borcun tamamını ilk 2 taksit süresinde ödeyeneler ise farkın yüzde 50’sinden kurtulacak.



3 YILDA 18 EŞİT TAKSİT


İsteyen 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneklerinden birini tercih edecek. Ödemeler 2 ayda bir toplam 36 ayda (3 yıl) yapılacak. Taksitte faiz ve cezaları silinmiş anaparaya yüzde 1.045 ile 1.150 arasında eklemeler olacak. İlk ödemeler de Ağustos ayında başlayacak. Ödemeler kredi kartı ile de yapılabilecek.


BAĞKUR BORCUNA İNDİRİMLİ ÇÖZÜM


Af paketiyle borçlu Bağkurlu’ya çok önemli bir avantaj sağlanıyor. Buna göre; prim borcu borcun oluştuğu yıla göre hesaplanacak. Oysa mevcut uygulama dondurulan ya da silinen süreler canlandırıldığında (ihya) aylık en az 700 lira borç çıkarılıyordu. Şimdi bu ortadan kalkacak. Borca enflasyon farkı eklenecek. Böylece ödenecek borç yüzde 40-60 arasında düşecek.


MÜKELLEF İNCELEMEDEN KURTULACAK


Meclis’teki tasarıyla; Maliye inceleme hakkından vazgeçiyor, isteyen mükellefler de bunun karşılığı geçmiş yıllar vergi beyanlarını (matrah) artıracak. Bu işlemle vergi mükellefleri, geçmiş yıl hesaplarının vergi incelemesine tabi olmayacağı garantisini devletten almış oluyor. Mevcut uygulamada mükelleflere geçmiş 5 yıl için vergi incelemesi yapılabiliyordu.

Matrah artırımı için (Tasarının bu ay yasalaşıp Resmi Gazete’de yayımlanacağı varsayıldığında) 31 Ağustos’a kadar başvuru yapılabiliyor. Matrah artırımı başvurusu yapıp, hesaplanan vergileri peşin ödemek isteyenler 30 Eylül’e kadar bu ödemelerini yapabilecek. Yeni tasarıyla ödeme yapılamadığı durumda mükellefin tüm barış başvurusu boşa çıkacak.


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