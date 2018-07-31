Vergi ve prim borçları başvurusu ne zamana kadar uzatıldı?

24 Haziran seçimlerinden önce hükümet vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılacağını açıklamış bu karar büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Bu gelişme sonrası borç yapılandırmak isteyenler vergi dairelerinde büyük bir yoğunluk oluşturdu. Bugün başvuru için son gündü ve yoğunluk nedeniyle vergi dairelerinin geceye kadar çalışacağı açıklandı.

SÜRE UZATILDI!

Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırma başvuru süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararda "11/5/2018 Tarihli ve 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8'inci maddeleri ile 10'uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (Bu Tarih Dâhil) kadar uzatılmasına, aynı kanunun 9'uncu maddesinin on yedinci fıkrası gereğince karar verilmişti." denildi.