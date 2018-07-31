Vergi ve prim borçlarını yapılandırmada başvuru süresi uzatıldı

'7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyenler için son başvuru bugün saat 23:59 olarak açıklanmıştı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, söz konusu sürenin 27 Ağustos'a uzatıldığı kaydedildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: Tarih değişikliği sadece başvuruya ilişkin ödeme vadelerinde değişiklik yok. Yapılandırma kapsamında bugüne kadar mükelleflere ait 45,3 milyar lira tutarında borç yapılandırıldı. Mükellefeler için bu yapılandırmanın son fırsat olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.