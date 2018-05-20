Vergide barış zamanı

BİLAL EMİN TURAN

Af paketi, Resmi Gazete’de yayımlanarak 18 Mayıs’ta yürürlüğe girmişti. Milyonlarca kişiye fırsat sunan paket, özellikle esnaf ve işletmeler için avantajlı hükümler içeriyor. Şirketlerin stresi haline gelen geçmişe dönük vergi inceleme ve ceza sorunu bu düzenlemeyle tamamen ortadan kalkmış oluyor. Ancak bunun da bazı şartları var. İşte detayları...

2017 YILI DAHİL

Mevcut durumda mükelleflere geçmiş 5 yıl için vergi incelemesi yapılabiliyor. Ancak yasayla, şahsen vergisini ödeyen kişiler Gelir Vergisi matrahlarını, şirketler de Kurumlar Vergisi matrahlarını artırarak bu incelemeden kurtulabilecek. Matrah artırımı başta 2013 ile 2016 yılları arasını kapsıyordu. Son dakikada buna 2017 yılı da eklendi.

KİMLER YARARLANAMAZ?

Bir başka deyişle Maliye, mükellefe “2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 için, belli oranda artırım yapıp bir vergi ödersen, o yıllara ait defterlerin incelenmeyecek ve ceza kesilmeyecek” diyecek. Ancak, defter, kayıt ve belgeleri veya defter sahifelerini yok edenler, belgeleri sahte olarak düzenleyenler bu fırsattan yararlanamayacak.

YÜZDE 15-35 ARASINDA

Matrah artırımından yararlanacak olan mükelleflerin, daha önce vermiş oldukları beyannamede gösterdikleri vergi matrahını, yasada belirtilen oranda artırmaları gerekiyor. Matrahların, 2013 takvim yılı için yüzde 35, 2014 için yüzde 30, 2015 için yüzde 25, 2016 için yüzde 20 ve 2017 için yüzde 15’ten az olmamak üzere artırılması şart.

KDV İÇİN DE GEÇERLİ

Geliri basit usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri için en az artırılacak matrah tutarları 2017 yılı için 2453 lira, 2016 için de 2164 lira olacak. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar için en az artırılacak matrah tutarları ise 2016 yılı için 14 bin 424 liranın altında olamayacak.

KDV için de yüzde 1.5 ila 3.5 arasında artırımla barıştan yararlanmak mümkün.

AĞUSTOS SONUNA KADAR

Matrah artırımı için 31 Ağustos’a kadar başvuru yapılabilecek. Matrah artırımı başvurusu yapıp hesaplanan vergileri isteyen 30 Eylül’e kadar peşin ödeyebilecek. Taksitle ödeme yapacaklar için ilk taksit 30 Eylül’e kadar yapılacak. İkişer ay arayla toplam 6 eşit taksitte ödeme yapılabilecek.

3678 LİRA ÖDEMEK YETECEK

Serbest meslek erbabı da (doktor, avukat gibi) bu imkandan yararlanacak. Örneğin; 2017 yılı için zarar etmiş olsa bile en az 24 bin 525 liralık matrah artırımına gidecek. Bu matrah üzerinden ödenecek vergi 3678 lira olacak. 2016 için ise 3245 lira yeterli olacak. Bunu ödeyen mükellef devletle barışmış yani sigortasını cebine koymuş olacak.