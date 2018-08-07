Veri aktarımında devrim : HUAWEI Phone Clone

Eski telefonun verilerini yeni bir telefona taşımak için pek çok yöntem var; ancak bu yöntemlerin birçoğu yeterli depolama alanınız yoksa veya bir bilgisayara yakın değilseniz çok mümkün olamıyor. Verilerimizi cihazlar arası taşıdığımız sırada kişisel bilgilerimizin bir kısmını da kaybedebiliyoruz.

"TELEFONLAR ARASI BİLGİ KLONLAMAK"

HUAWEI’nin geliştirdiği “Phone Clone” uygulaması sayesinde telefonunuzdaki rehber, ses&müzik, fotoğraflar, videolar ve hatta uygulamalarınız dahil tüm bilgilerinizi risksiz bir şekilde IOS-Android veya Android-IOS arası direkt WiFi bağlantısı ile yeni telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Bu uygulama ile adeta telefonlar arası bilgi ‘klonlamak’ mümkün hale geliyor.

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