Verim sağlayan antrenmanlar sporcuların ilk tercihleri arasında yer alıyor

Elif Bayram

American College of Sports Medicine (ACSM) tarafından gerçekleştirilen “Dünya Çapında 2018 Fitness Trendleri” anketi ACSM Health & Fitness Journal’ın Kasım- Aralık sayısında yayınlandı. Çeşitli spor ortamlarındaki eğilimleri ortaya çıkarmak üzere tasarlanan ve ACSM tarafından sertifikalandırılmış dünya çapında 4 binden fazla sağlık ve fitness uzmanı tarafından doldurulan anketin ilk 10 fitness trendini, fitness sektörü ve fitness’ı hayatının bir parçası olarak görüp vazgeçemeyenler için Life Fitness Academy Master Trainer’ı Tuğrul Çağrı Yılmazer yorumladı.2018 Fitness Trendleri anketinde sırasıyla Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenman (HIIT), Grup Antrenmanları, Giyilebilir Teknolojiler, Vücut Ağırlığı ile Yapılan Antrenmanlar ve Güç Antrenmanları ilk beşte yer alırken; Eğitimli, Sertifikalı, Tecrübeli Fitness Eğitmenleri, Yoga, Kişisel Antrenör, İleri Yaşlara Yönelik Fitness Programları ve Fonksiyonel Antrenman Trendleri ise sıralamada bulunan diğer trendler arasında görülüyor.Her bir fitness eğiliminin kendi içinde sağlığa ve bedene yararlı olduğu göz önüne alındığında anket sonuçları fitness dünyasını çok net olarak açıklıyor. Life Fitness Academy Master Trainer’ı Tuğrul Çağrı Yılmazer, ACSM’nin raporunu referans alarak 2018 fitness trendlerini fitness'in geleceğine dair biraz fütüristtik tahminlerde bulunarak şöyle değerlendiriyor;Modern yaşamın getirdiği zamansızlığın antrenman için ayrılan sürenin kısalmasına ve verimliliğin düşmesine sebep olduğunu belirten Life Fitness Academy Master Trainer’ı Tuğrul Çağrı Yılmazer, “Bu noktada HIIT modeller oldukça iyi bir yöntem olarak dikkat çekiyor ve 1 saatlik antrenmanı 30 dakikaya sığdırıyor. Grup antrenmanlarının ise sıralamadaki yeri değişse bile hep ilk 10'da yer alıyor. Özellikle kardiyo egzersizlerini (koşmak, bisiklet sürmek, dans etmek vb.) tek başına uygulama konusunda gerekli motivasyonu sağlayamayanlar için grup dersleri biçilmiş kaftan. Giyilebilir teknolojilerde de adım sayar bileklikler, aktivite takibi yapmamızı sağlayan akıllı saatler gibi aksesuarların bizi geleneksel yöntemlerden uzaklaştırmasa da gelecekte üst sıralara taşınacağını düşünüyorum” diyor.Yılmazer; “Vücut ağırlığı ile yapılan antrenmanlar ile güç antrenmanları ekipman kullanımının sınırlı olduğu bu antrenman modellerini her yerde uygulanabilir kılıyor ve genç neslin bu trendlere gün geçtikçe daha fazla ilgi gösterdiği görülüyor. Eğitimli, sertifikalı tecrübeli fitness eğitmenlerinin günümüzde giderek artması ve buna bağlı olarak fitness merkezlerinde kişisel antrenörlerin daha da önem kazanması fitness dünyasını alternatif seçeneklere yönlendiriyor. Kas esnekliği kazandıran, fiziksel değişimi ve gelişimi sağlayan, felsefesiyle de yaşam kalitesini yükselten Yoga ile ileri yaşlarda görülen beden ve omurga yapısının bozulmasına yönelik egzersizler içeren Pilates gibi aktiviteler bu noktada diğer egzersiz çeşitlerinden ayrılıyor. Önümüzdeki dönemlerde de üst sıraları zorlayacak ve daha da ön plana çıkacak gibi görünüyor. Bütün bu fitness trendlerinde ise kişiye uygun modellemeler ve egzersiz seçimleri yaparak kazan-kazan mantığı ile verimliliği yüksekte ve zirvede tutacak olanların da biz antrenörler olduğunu düşünüyorum” diye belirtiyor.