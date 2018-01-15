Vestel 65 inch UHD Borderless TV’ İNCELEME

Firmanın ilk ürünü, 65 inç ekranı ve 4K UHD çözünürlük
değeriyle ön plana çıkan televizyonuydu. Bu televizyonda kullanılan OLED
teknolojisi sayesinde çok derin renk tonlarını elde edebilmek mümkün. Kısacası normal panellere kıyasla daha zengin sunumlu bir model bu. Vestel’in akıllı televizyonları için hazırladığı arayüzü bu televizyonda da bulunuyor ve isterseniz YouTube, Netflix
gibi uygulamalar üzerinden 4K içerikleri de takip edebiliyorsunuz. Bu ürünün bir de 55 inç ekranlı
versiyonu olduğunu belirtelim.
Firmanın bir diğer ürünü ise, yine 65 inç ekrana ve 4K UHD çözünürlüklü ekrana sahip televizyonu Borderless TV
oldu. Bu ürün, adından da anlaşılacağı üzere neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. 8mm kalınlık
değeri bulunan televizyon, tıpkı OLED TV’de olduğu gibi Vestel’in akıllı TV arayüzüne sahip ve 4K içerikler çalıştırabiliyor. Yine bu televizyonun da 55 inç ekranlı
versiyonu var.
Adem Özdoğan