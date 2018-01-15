Vestel 65 inch UHD Borderless TV’ İNCELEME

Adem Özdoğan

Firmanın ilk ürünü,değeriyle ön plana çıkan televizyonuydu. Bu televizyonda kullanılanteknolojisi sayesinde çok derin renk tonlarını elde edebilmek mümkün. Kısacası normal panellere kıyasla daha zengin sunumlu bir model bu. Vestel’in akıllı televizyonları için hazırladığı arayüzü bu televizyonda da bulunuyor ve istersenizgibi uygulamalar üzerinden 4K içerikleri de takip edebiliyorsunuz. Bu ürünün bir deversiyonu olduğunu belirtelim.Firmanın bir diğer ürünü ise, yine 65 inç ekrana ve 4K UHD çözünürlüklü ekrana sahip televizyonuoldu. Bu ürün, adından da anlaşılacağı üzere neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip.değeri bulunan televizyon, tıpkı OLED TV’de olduğu gibi Vestel’in akıllı TV arayüzüne sahip ve 4K içerikler çalıştırabiliyor. Yine bu televizyonun daversiyonu var.