Vestel Venüs Z20 satışa çıktı



GELİŞMİŞ ÇİFT ARKA KAMERA



FULL HD PLUS EKRAN



YÜKSEK PERFORMANS

Can Hakman

Teknoloji devi Vestel’in 2014 yılından beri piyasada olan ve sadece yurtiçi değil yurtdışında da satışı yapılan Venüs serisi akıllı cihazlarına bir yenisi daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan Venüs Z20, 2.099 TL fiyat etiketi ile satışa çıktı. Ayrıca Vestel’in çift arka kameraya sahip ilk akıllı telefonu.Yeni Vestel Venüs Z20, portre modu özellikli 16+5 MP ‘lik çift arka kameraya sahip. Ayrıca hareketli objelere otomatik odaklama (PDAF) özelliği sayesinde çok kısa sürede netleme yapabiliyor. 4K video destekli geniş açılı kamerası ile her anı kaydedebilirsiniz.Ön kısımda yer alan 8 MP’lik flaş destekli kamerasıyla da geniş açıda fotoğraflar çekebilmeniz mümkün.Vestül Venüs Z20 5.65 inç ekran büyüklüğüne sahip. Gerçeğe en yakın görüntü deneyimi içinse Full HD Plus ekrana yer verilmiş. Ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ile güçlendirilmiş ekranı, darbelere karşı daha dayanıklı hale getirilmiş. In-cell dokunmatik ekran teknolojisi ile de hızlı tepkiler almam mümkün.Vestel Venüs Z20, gücünü 2.2. GHz hızında 8 çekirdekli Snapdragon 630 işlemci ve 4 GB bellekten alıyor. Grafik birimdeyse Adreno 508 eşlik ediyor. Android 8.0 işletim sistemli telefon ayrıca Cat 6 destekli telefon yüksek hızda internet bağlantısı sunuyor. Hızlı şarj özellikli 3400 mAh değerindeki piliyle tüm günü çıkarmak mümkün.Diğer teknik özelliklerBoyut 149 x 72 x 7.9 mmAğırlık 185 grRenk Sedef Mavisi, İnci Siyahı, Altın SarısıÇerçeve MetalArka Kapak Corning Gorilla Glass 3 CamÖn hafıza (RAM) 4 GBDahili hafıza (ROM) 64 GBHarici Hafıza Desteği 2 TB'a kadar MikroSD