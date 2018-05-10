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Vestel Venüs Z20 satışa çıktı

Yeni Vestel Venüs Z20 satışa sunuldu. Çift arka kameraya sahip olan Venüs Z20, tasarımı ile göz doldururken, teknik özellikleri ile de dikkat çekiyor

Vestel Venüs Z20 satışa çıktı
Teknoloji devi Vestel’in 2014 yılından beri piyasada olan ve sadece yurtiçi değil yurtdışında da satışı yapılan Venüs serisi akıllı cihazlarına bir yenisi daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan Venüs Z20, 2.099 TL fiyat etiketi ile satışa çıktı. Ayrıca Vestel’in çift arka kameraya sahip ilk akıllı telefonu.


GELİŞMİŞ ÇİFT ARKA KAMERA


Yeni Vestel Venüs Z20, portre modu özellikli 16+5 MP ‘lik çift arka kameraya sahip. Ayrıca hareketli objelere otomatik odaklama (PDAF) özelliği sayesinde çok kısa sürede netleme yapabiliyor. 4K video destekli geniş açılı kamerası ile her anı kaydedebilirsiniz.

Ön kısımda yer alan 8 MP’lik flaş destekli kamerasıyla da geniş açıda fotoğraflar çekebilmeniz mümkün.


FULL HD PLUS EKRAN


Vestül Venüs Z20 5.65 inç ekran büyüklüğüne sahip. Gerçeğe en yakın görüntü deneyimi içinse Full HD Plus ekrana yer verilmiş. Ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ile güçlendirilmiş ekranı, darbelere karşı daha dayanıklı hale getirilmiş. In-cell dokunmatik ekran teknolojisi ile de hızlı tepkiler almam mümkün.


YÜKSEK PERFORMANS


Vestel Venüs Z20, gücünü 2.2. GHz hızında 8 çekirdekli Snapdragon 630 işlemci ve 4 GB bellekten alıyor. Grafik birimdeyse Adreno 508 eşlik ediyor. Android 8.0 işletim sistemli telefon ayrıca Cat 6 destekli telefon yüksek hızda internet bağlantısı sunuyor. Hızlı şarj özellikli 3400 mAh değerindeki piliyle tüm günü çıkarmak mümkün.

Diğer teknik özellikler

Boyut 149 x 72 x 7.9 mm
Ağırlık 185 gr
Renk Sedef Mavisi, İnci Siyahı, Altın Sarısı
Çerçeve Metal
Arka Kapak Corning Gorilla Glass 3 Cam
Ön hafıza (RAM) 4 GB
Dahili hafıza (ROM) 64 GB
Harici Hafıza Desteği 2 TB'a kadar MikroSD


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