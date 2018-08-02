Veteriner hekimler fiili hizmet zammı istiyor

Veteriner hekimlerin özlük haklarına yönelik olarak Atatürk Parkı’nda basın açıklaması yapan Oda Başkanı Nihat Köse, TBMM'de kabul edilen torba yasada, sağlık çalışanlarına 2 ay fiili hizmet süresi verildiğini ve emekli maaşlarına 1500 ile 2 bin TL iyileştirme yapıldığını hatırlattı. Köse, "Veteriner hekimler 2 ay fiili hizmet zammı alırken 2008 yılında haksız bir uygulama ile bu hakları ellerinden alındı. Yeni torba yasada da veteriner hekimler yer almadı. Bu kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152'nci maddesinin zam ve tazminatları belirlediğine dikkat çeken Köse, burada beşeri hekimlerle, veteriner hekimlerin aldığı tazminatın eşit olduğunu söyledi. Dünyada sağlık hizmetlerinin insan, çevre ve hayvancılığın korunmasını hedefleyen tek sağlık konsepti kapsamında verildiğine vurgu yapan Köse şöyle konuştu:

"Disiplinler arası işbirliğini benimseyen tek sağlık konsepti gereği insan ve hayvan sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez. Veteriner hekimler hayvan sağlığını (insan gıdası olarak yetiştirilen hayvanlar, ev ve süs hayvanları, yabani hayvanlar) koruyarak, başta zoonoz hastalıklarla (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar örneğin; kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, brucella, kuş gribi gibi) mücadele vermek üzere insan sağlığına katkı sağlamaktadırlar. Bu mücadelede en büyük risk grubu da veteriner hekimlerdir. Brucella'ya yakalanmayan, tekme yiyip, ısırılıp hastanelik olmayan meslektaşımız yok gibidir. İlimizde geçen yıl at tekmesi sonucu bir meslektaşımızı kaybettik. Acısı halen yüreklerimizde."

'FİİLİ HİZMET ZAMMI ZORUNLULUKTUR'

Hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarının kırsal alanda, ahır şartlarında birçok risk barındıran çalışma ortamında sürdürüldüğünü belirten Köse, veteriner hekimlere fiili hizmet zammı verilmesinin, bu riskli çalışma ortamı düşünüldüğünde zorunluluk olduğunu söyledi.

Dünyada hayvansal gıda tüketimine bakıldığında, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerin çok gerisinde yer aldığına da değinen Köse açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri kişi başına tüketilen hayvansal gıda miktarıdır. Gelişmiş ülkelerde kişi başına kırmızı et tüketimi 100 kilo civarındayken, ülkemizde 30-35 kilo dolayındadır. Buna rağmen son yıllarda ülkemizde kırmızı ete ulaşmak neredeyse imkansız olmuştur. Kırmızı etin kilo fiyatı 50-60 TL dolayında, hatta bazı illerimizde 100 TL'ye dayanmıştır. Kırmızı etin fiyatının kontrol altına alınabilmesi ancak veteriner hekimlerin daha çok çalışmasıyla olanaklı olacaktır. Ama veteriner hekimler mutsuz olup ve hak kaybına uğramaya devam ederse verimli çalışmaları mümkün olmayacaktır."

Türkiye'de tüm evlerde veteriner hekimlerin emeğinin bulunduğunu belirten Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, şunları söyledi:

"Ürettiğimiz peynirle, etle, sütle, sofralarımızda; kedi, köpek, süs hayvanı besleyenlerle ya da hayvancılık yapan yetiştiricilerimizle direkt ilişkilerimizle halkımızın tamamıyla iletişim halinde olan bir meslek grubuyuz. Veteriner hekimleri dikkate almayanlar ülkemizin geleceğini de dikkate almamış olacaklardır. Çünkü sağlıklı nesiller sağlıklı beslenmeyle yetiştirilebilirler. Sağlıklı, zeki nesiller de ülkemizin geleceğidir. Tüm bu kriterler göz önüne alınarak; veteriner hekimlere fiili hizmet zammı derhal verilmeli, serbest ya da kamuda çalışan veteriner hekimlerin emekli maaşları beşeri hekimler düzeyine getirilmeli, serbest çalışan veteriner hekimlerimize bilimsel çalışmaları ve sempozyumları rahatlıkla takip edebilmeleri için yeşil pasaport hakkı verilmelidir."

DHA