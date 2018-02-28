Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Veysel Eroğlu: Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kuraklık ve barajların doluluk oranıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı

28 Şubat 2018, Çarşamba 17:49
Veysel Eroğlu: Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, Balgat'ta bir otelde düzenlenen "Su Kaynaklarının Sayısallaştırılması, Tipoloji, Kütle ve Risk Çalışmalarının Yapılarak İzleme Programlarının Hazırlanması Projesi"nin başlangıç toplantısına katılan Veysel Eroğlu, projenin Türkiye için büyük önem taşıdığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

"Çünkü su hayattır. Biz su zengini bir ülke değiliz. Fakir de demeyeceğim ama eğer suyumuzu akıllı şekilde yönetirsek bu su bize yeter. Akıllı şekilde yönetilmezse, geçmişte biliyorsunuz bütün şehirler susuz kaldı. Ama akıllı şekilde yönettiğimiz için az suyla sıkıntı doğurmadan yönetiyoruz. Bunun için de bu gibi çalışmaların olması, elimizdeki bütün verilerin sağlıklı bir şekilde elde edilmesi ve bunlara kolay bir şekilde ulaşılabilmesi lazım."
 

"BARAJLARDAKİ DOLULU ORANI %40"


Konuşmasının ardından toplantı salonunun dışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, barajlardaki doluluk oranıyla ilgili soruya ilişkin, şunları söyledi:

"Şu anda barajlardaki doluluk oranı ortalama yüzde 40 civarına yaklaştı ama yağışlarımız devam ediyor. 1972'den bu yana en kurak yazı bekliyoruz. Biz il, il çalıştık. Türkiye'deki 81 ilin su durumunu daha dün arkadaşlarımızla birlikte teker teker ele aldık. Şuanda sadece 4 ilde tedbir almamız gerekiyor. Oralarda da bir sıkıntı olmayacak."
 

"SURİYE'DEN GELEN SIĞINMACILAR..."


Tedbir aldıkları 4 ilin hangileri olduğuna ilişkin soruya Veysel Eroğlu, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep illerinde, Suriye'den gelen sığınmacılar sebebiyle su sıkıntısı yaşanmaması adına tedbirler aldıklarını belirtti. Eroğlu, ismini vermediği dördüncü ilin ise su sıkıntısının büyük olmadığını, gerekli tedbirlerin o il için de alındığını kaydetti.

Proje kapsamında, Türkiye'nin tüm yer üstü su kaynakları, 1/25 bin ölçeğinde sayısallaştırılacak. Su kütlelerinin tip kriterleri oluşturularak, 25 havzada toplam 15 bin nehir ve 350 göl noktasında kapsamlı bir arazi çalışması ile Türkiye için yer üstü su kütleleri belirlenecek. Havza izleme programları, elde edilen bilgiler ışığında güncellenecek. Türkiye'de tüm kurum ve kuruluşların çalışma ve projelerinde kullanılabilecek nitelikte, güvenilir ve güncel bir veri altlığı oluşturulacak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yakalanan soyguncu: 'Bugün yakalanacağım içime doğmuştu'

Yakalanan soyguncu: 'Bugün yakalanacağım içime doğmuştu'
Rizeli dede 40 liralık icra takibi için 2 bin 500 lira harcadı

Rizeli dede 40 liralık icra takibi için 2 bin 500 lira harcadı
Ders kitabı arasında uyuşturucu ele geçirildi

Ders kitabı arasında uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da çatı üzerine uçtu hayatını ders kitapları kurtardı

Bursa'da çatı üzerine uçtu hayatını ders kitapları kurtardı
Ay'da 4G mobil ağ şebekesi kurulacak (Ay'a cep telefonu şebekesi geliyor)

Ay'da 4G mobil ağ şebekesi kurulacak (Ay'a cep telefonu şebekesi geliyor)
'Doğu Ekspresi'nde bir vagona gözaltı

'Doğu Ekspresi'nde bir vagona gözaltı
Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması! Bina boşaltıldı

Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması! Bina boşaltıldı
Görenler şaşırdı... Kar çiçekleri 1 ay erken açtı

Görenler şaşırdı... Kar çiçekleri 1 ay erken açtı
Soyuz kapsülü Dünya'ya indi

Soyuz kapsülü Dünya'ya indi
Amazon Kadın Antalya'ya geldi

Amazon Kadın Antalya'ya geldi
Çanakkale'de 43 köy şap nedeniyle karantinaya alındı

Çanakkale'de 43 köy şap nedeniyle karantinaya alındı