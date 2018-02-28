Veysel Eroğlu: Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40

"BARAJLARDAKİ DOLULU ORANI %40"

"SURİYE'DEN GELEN SIĞINMACILAR..."

Erdinç Şahin

tarafından, Balgat'ta bir otelde düzenlenen "Su Kaynaklarının Sayısallaştırılması, Tipoloji, Kütle ve Risk Çalışmalarının Yapılarak İzleme Programlarının Hazırlanması Projesi"nin başlangıç toplantısına katılan, projenin Türkiye için büyük önem taşıdığını belirterek, hayırlı olmasını diledi."Çünkü su hayattır. Biz su zengini bir ülke değiliz. Fakir de demeyeceğim ama eğer suyumuzu akıllı şekilde yönetirsek bu su bize yeter. Akıllı şekilde yönetilmezse, geçmişte biliyorsunuz bütün şehirler susuz kaldı. Ama akıllı şekilde yönettiğimiz için az suyla sıkıntı doğurmadan yönetiyoruz. Bunun için de bu gibi çalışmaların olması, elimizdeki bütün verilerin sağlıklı bir şekilde elde edilmesi ve bunlara kolay bir şekilde ulaşılabilmesi lazım.""Şu anda barajlardaki doluluk oranı ortalama yüzde 40 civarına yaklaştı ama yağışlarımız devam ediyor. 1972'den bu yana en kurak yazı bekliyoruz. Biz il, il çalıştık. Türkiye'deki 81 ilin su durumunu daha dün arkadaşlarımızla birlikte teker teker ele aldık. Şuanda sadece 4 ilde tedbir almamız gerekiyor. Oralarda da bir sıkıntı olmayacak."Tedbir aldıkları 4 ilin hangileri olduğuna ilişkin soruya Veysel Eroğlu, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep illerinde, Suriye'den gelen sığınmacılar sebebiyle su sıkıntısı yaşanmaması adına tedbirler aldıklarını belirtti. Eroğlu, ismini vermediği dördüncü ilin ise su sıkıntısının büyük olmadığını, gerekli tedbirlerin o il için de alındığını kaydetti.Proje kapsamında, Türkiye'nin tüm yer üstü su kaynakları, 1/25 bin ölçeğinde sayısallaştırılacak. Su kütlelerinin tip kriterleri oluşturularak, 25 havzada toplam 15 bin nehir ve 350 göl noktasında kapsamlı bir arazi çalışması ile Türkiye için yer üstü su kütleleri belirlenecek. Havza izleme programları, elde edilen bilgiler ışığında güncellenecek. Türkiye'de tüm kurum ve kuruluşların çalışma ve projelerinde kullanılabilecek nitelikte, güvenilir ve güncel bir veri altlığı oluşturulacak.