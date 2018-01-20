Veysel Mutlu Beyaz Show'u coşturdu



MANDALİNACI VEYSEL MUTLU KİMDİR?

Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir?

Fenomen mandalinacı Veysel'e Beyaz Show'da sürpriz...

İdil Janet Demiray

Kanal D'nin sevilen programı Beyaz Show'da yine birbirinden renkli konuklar vardı. Beyaz Show'un konukları,idi.“Vay Delikanlı Gönlüm” isimli single çalışmasıyla programa konuk olan Veysel Mutlu stüdyodaki herkesi coşturdu.Veysel Mutlu programa daha önce de katılmıştı.Bursa'da 10 yıldır baba mesleği pazarcılık yapantezgâhının başında söylediği şarkı ve türküler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müşterilere türkü söyleyerek mandalina satan Mutlu'nun videoları 2 milyonun üzerinde izlendi.Müşteriler, sosyal medya hesaplarında 135 bin takipçisi bulunan veolarak bilnen Veysel Mutlu ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.