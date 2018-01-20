Veysel Mutlu Beyaz Show'u coşturdu

Kanal D'nin sevilen programı Beyaz Show'da yine birbirinden renkli konuklar vardı. Beyaz Show'un konukları, Pamela Spence, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve Mandalinacı Veysel Mutlu
idi.
“Vay Delikanlı Gönlüm” isimli single çalışmasıyla programa konuk olan Veysel Mutlu stüdyodaki herkesi coşturdu.
Veysel Mutlu programa daha önce de katılmıştı.
MANDALİNACI VEYSEL MUTLU KİMDİR?
Bursa'da 10 yıldır baba mesleği pazarcılık yapan Veysel Mutlu'nun
tezgâhının başında söylediği şarkı ve türküler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müşterilere türkü söyleyerek mandalina satan Mutlu'nun videoları 2 milyonun üzerinde izlendi.
Müşteriler, sosyal medya hesaplarında 135 bin takipçisi bulunan ve 'Çılgın Mandalinacı'
olarak bilnen Veysel Mutlu ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.
Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir?
Fenomen mandalinacı Veysel'e Beyaz Show'da sürpriz...
İdil Janet Demiray