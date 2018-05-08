Vezirhan'da ceylan derisine işlenmiş süslemeli 2 Tevrat ele geçirildi

Bilecik
'te ceylan derisine altın varak işlemeli, zümrüt ve yakut süslemeli 2 Tevrat
ele geçirildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, aldıkları istihbarat çerçevesinde İstanbul'dan yola çıkan içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobili Vezirhan
beldesi girişinde durdurdu.
Araçta geniş çaplı arama yapan ekipler, otomobilin bagajında müzik kolonu içine gizlenmiş halde ceylan derisine altın varak işlemeli, zümrüt ve yakut süslemeli farklı boyutta 2 Tevrat buldu.
Bilecik Müze Müdürlüğü
yetkililerince, M.Ö yıllara tarihlendiği tahmin edilen 2 Tevrat'ın hangi yıl yazıldığının yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.
Gözaltına alınan Ö.S, F.G, Ö.V, F.F ve V.D'nin Tevratları 8 milyon liraya satmayı planladığı, bu konuda pazarlık yaptıkları kişilerle buluşmaya gittikleri öğrenildi.
AA
Nazlı Erdol