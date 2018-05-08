15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Vezirhan'da ceylan derisine işlenmiş süslemeli 2 Tevrat ele geçirildi

Bilecik'in Vezirhan ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otomobilde bulunan 2 Tevrat'ı, 8 milyon liraya satmayı planladıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı

08 Mayıs 2018, Salı 13:08
Vezirhan'da ceylan derisine işlenmiş süslemeli 2 Tevrat ele geçirildi
Bilecik'te ceylan derisine altın varak işlemeli, zümrüt ve yakut süslemeli 2 Tevrat ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat çerçevesinde İstanbul'dan yola çıkan içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobili Vezirhan beldesi girişinde durdurdu.



Araçta geniş çaplı arama yapan ekipler, otomobilin bagajında müzik kolonu içine gizlenmiş halde ceylan derisine altın varak işlemeli, zümrüt ve yakut süslemeli farklı boyutta 2 Tevrat buldu.

Bilecik Müze Müdürlüğü yetkililerince, M.Ö yıllara tarihlendiği tahmin edilen 2 Tevrat'ın hangi yıl yazıldığının yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.



Gözaltına alınan Ö.S, F.G, Ö.V, F.F ve V.D'nin Tevratları 8 milyon liraya satmayı planladığı, bu konuda pazarlık yaptıkları kişilerle buluşmaya gittikleri öğrenildi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

'Aile ve çocuk dostu' diziler geliyor

'Aile ve çocuk dostu' diziler geliyor
KYK borçları siliniyor mu? TBMM'den geçti mi?

KYK borçları siliniyor mu? TBMM'den geçti mi?
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Adalet Bakanlığı'dan Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş ziyaretine olumlu yanıt

Adalet Bakanlığı'dan Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş ziyaretine olumlu yanıt
Taksi şoförü aracında unutulan döviz dolu çantayı sahibine teslim etti

Taksi şoförü aracında unutulan döviz dolu çantayı sahibine teslim etti
'İkinci baharı' kışa döndü

'İkinci baharı' kışa döndü
Muharrem İnce önce Demirtaş'ı ziyaret edecek ardından Hakkari'de miting yapacak

Muharrem İnce önce Demirtaş'ı ziyaret edecek ardından Hakkari'de miting yapacak
Kerim Çoraklık kimdir? Neden gözaltına alındı?

Kerim Çoraklık kimdir? Neden gözaltına alındı?
İstanbul Bahçelievler'de 1 milyon 200 bin TL'lik soygun

İstanbul Bahçelievler'de 1 milyon 200 bin TL'lik soygun
Otizm ve Down Sendromlu çocuklar 18 Mayıs'ta ünlülerle buluşuyor

Otizm ve Down Sendromlu çocuklar 18 Mayıs'ta ünlülerle buluşuyor
İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı