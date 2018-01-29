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‘Veznesiz’ dönem başlıyor

Maliye Bakanlığı Stratejik Planı’yla veznesiz saymanlık projesi hazırlanacak. Projeyle tahsilat ve ödeme benzeri mali işlemlerin bankacılık sistemiyle yapılması sağlanacak

‘Veznesiz’ dönem başlıyor
Maliye Bakanlığı’nın 2018-2022 dönemine ilişkin Stratejik Plan hazırladı. Plana göre, kamu mali yönetiminde mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ön plana çıkarılacak. Genel yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe düzenlemelerine uyum düzeyleri artırılırken, bu düzenlemelere ve birlikte çalışılabilirlik esaslarına uygun işleyen harcama ve muhasebe bilişim altyapısı oluşturulacak.
 

KOLAYCA İZLENEBİLECEK


Doğru, güvenilir, standart ve sürekli veri üretimi sağlanarak vatandaşların hesap sorma sürecinde etkin bir şekilde yer alabilmesi için kamu hesaplarının kolayca izlenebileceği raporlar yayımlanacak. Kamu mali analiz teknikleri geliştirilerek, mali istatistiklerin kalitesi artırılacak. Muhasebe hizmetlerinin yönetime bilgi verme işlevine daha da işlerlik kazandırmak için muhasebe hizmetleri ilgili kamu idarelerine devredilecek.
 

YENİ MUHASEBE ANLAYIŞINA UYGUN 


Plan kapsamında muhasebe birimlerinin sunduğu tahsilatlar ve ödemeler gibi mali işlemlerin bankacılık sistemi üzerinden yapılmasının sağlanması için veznesiz saymanlık projesi gerçekleştirilecek. Yeni muhasebe anlayışına uygun olarak kayıtların idarelerce tutulması ve muhasebe hizmetlerinin ilgili idareler tarafından yürütülmesi sağlanacak. Kamu idarelerinde muhasebe hizmetlerinin sertifikalı personel eliyle yürütülmesi sağlanacak.
 

2022’DE 8930’A ÇIKACAK


Bunların yanı sıra planla halihazırda 7 bin 680 olan sertifikalı muhasebe yetkilisi sayısın ise 2022 yılında 8 bin 930’a çıkması hedefleniyor.


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