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Viagra'yı fazla kaçırınca çırılçıplak sağa sola koşturup dışkısını fırlattı

Tayland Havalimanı'nda şoke eden görüntüler yaşandı. Bir turist cinsel gücü arttırıcı ilacı fazla kaçırınca çırılçıplak sağa sola koşturup dışkısını fırlattı.

12 Ocak 2018, Cuma 15:58
Viagra'yı fazla kaçırınca çırılçıplak sağa sola koşturup dışkısını fırlattı
Tayland Havalimanı'nda New York'ta yaşayan 27 yaşındaki Steve Cho, aldığı sayısız Viagra'nın verdiği etkiyle havalimanında çırılçıplak sağa sola koşturmaya, herkese anlamsızca bağırmaya başladı. Ayrıca tutarsız bir şekilde bağırmaya devam edip dükkanlardaki eşyalara zarar verdi. 

Sonrasında ise yanından geçenlere dışkısını savurmaya başladı.

Görgü tanığı 28 yaşındaki Wannee Ming, 'şimdiye kadar gördüğü en korkunç ve en mide bulandırıcı şey olduğunu' söyledi. Genç kadın, Steve'in birine saldırabileceğini düşünerek havalimanından uzaklaştığını belirtti ve şunları söyledi:
 
'Havalimanı görevlileri onu sakinleştirmeye çalıştı. Onunla konuşmaya çalışıyorlardı ama herkesi görmezden geldi. Çok kötüydü. Görevliler kontrol edebilmek için ellerinden geleni yaptılar.' 
 
4 Ocak'ta meydana gelen olayda, havaalanı personeliyle birlikte 6 güvenlik görevlisi turist polisleri gelip Steve'i tutuklamadan önce onu kontrol altına alıp sakinleştirmeyi başardılar.
 
 'Kendine geldiğinde ise çok fazla Viagra kullandığını ve kendini kaybettiğini itiraf etti. Sebep olduğu bütün zararı karşılamayı kabul etti.' 

Steve Cho tüm bunların sonunda ise tutuklanarak sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.
 
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