Viagra'yı fazla kaçırınca havalimanında çırılçıplak koşturdu!

"GÖRDÜĞÜM EN MİDE BULANDIRICI ŞEY"

Nazlı Erdol

havalimanında 27 yaşındaki Steve Cho, aldığı sayısız'nın verdiği etkiyle havalimanında çırılçıplak sağa sola koşturmaya, herkese anlamsızca bağırmaya başladı. Ayrıca tutarsız bir şekilde haykıran adam dükkanlardaki eşyalara zarar verdi. Sonrasında ise yanından geçenlere dışkısını savurmaya başladı.Görgü tanığı 28 yaşındaki Wannee Ming, 'şimdiye kadar gördüğü en korkunç ve en mide bulandırıcı şey olduğunu' söyledi. Genç kadın, Steve'in birine saldırabileceğini düşünerek havalimanından uzaklaştığını belirtti ve şunları söyledi:'Havalimanı görevlileri onu sakinleştirmeye çalıştı. Onunla konuşmaya çalışıyorlardı ama herkesi görmezden geldi. Çok kötüydü. Görevliler kontrol edebilmek için ellerinden geleni yaptılar."Havaalanı personeliyle birlikte 6 güvenlik görevlisi turisti kontrol altına alıp tutukladı., kendine geldiğinde ise çok fazlakullandığını ve kendini kaybettiğini itiraf etti. Sebep olduğu bütün zararı karşılamayı kabul etti.