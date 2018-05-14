Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler personeli Ayten Koçyiğit, henüz 13 yaşındayken patates tarlasında 1 hafta çalıştıktan sonra aldığı yevmiyesini traktörden inerken düşürdü. Paranın yere düştüğünü gören R.B. isimli kadın ise Koçyiğit olay yerinden ayrıldıktan sonra parayı alarak kayıplara karıştı.





Parasını çaldırdığını fark ettikten sonra çok üzüldüğünü ve ağladığını söyleyen Ayten Koçyiğit (48), 35 yıl önce parasını çalan kişinin kendisini bulduğunu ve parayı iade ettiğini söyledi.





Koçyiğit, başından geçen olayı ve parasının tekrar kendisine iade edilmesini şu sözlerle anlattı: "35 yıl önce patates tarlalarına yevmiye için işe gidiyorduk. Ben o zamanlar 7 günlük yevmiyemi düşürdüm. Çok üzüldüm ve belki 1 hafta o para için ağladım. Bundan bir ay önce kadın eski oturduğumuz mahallede babama gelmiş. 'Burada bir Ayten vardı ben onunla görüşeceğim' demiş. Sonra babam beni aradı, 'Bir kadın seninle görüşecekmiş' dedi. Babamın aldığı telefon numarasını aldım ve aradım."

"VİCDANEN HEP HUZURSUZ OLDUM"

R.B. adlı kadını aradığını söyleyen Ayten Koçyiğit, kadının telefonda, "35 yıl önce beraber işe giderken siz paranızı düşürdünüz. Ben de parayı hemen aldım ama vicdanen hep huzursuz oldum. Ama ben şimdi umreye gideceğim helalleşmek istiyorum. Bana hakkınızı helal edin. Ben şimdi paranızı getirdim" dediğini belirtti.





R.B. ile buluşup tanıştıklarını ifade eden Koçyiğit, "O dönem ne kadar para olduğunu hatırlamıyorum ama kadın bana 700 lira getirmişti. Ben de umreye gideceği için paranın bir kısmını ona geri verdim. Para geri gelince mutlu oldum. Her şeyden önce helal paraymış dedim. Alın teriyle kazanılan para geç de olsa size geri dönüyormuş" şeklinde konuştu.