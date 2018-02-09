Vicdansızlar 2 günlük bebeğe acımadı

GENİŞ ÇAPLI ARAMA YAPILDI

'NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM'

Mehmet Nuri Turan

Saat 20.00 sıralarında Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi, Şehit Ahmet Kantarcı Caddesi üzerindeki bir çöp konteynırında kağıt toplayıcı Lütfi Tığ (65) karıştırdığı bir çuval içinden bebek düşünce şoke oldu.Tığ, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı.Caddenin giriş ve çıkışları araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bebek üzerinde ve konteynır içinde uzun süre araştırma yaptı. 2 günlük olduğu tahmin edilen bebek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bebeğin cesedini bulan atık madde toplayıcısı Lütfi Tığ, “Konteynırda çöp karıştırıyordum. Çuvalı kaldırınca bir bebek düştü. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen polisi aradım. Fark etmedim. Yeni doğan bir bebekti. Canlı değildi” dedi.(İsa Akar /İHA)