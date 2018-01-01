Vicdansızlar onu bırakıp kaçtı

POLİS AİLESİNİ ARIYOR

Mehmet Nuri Turan

Şahinbey ilçesi Çamlık Mahallesi’nde akşam namazının ardından Ali Erçelebi Camii’nden çıkan cemaat, avluda battaniyeye sarılı bir bebek buldu.Cemaatin haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri bebeğin yaşadığını tespit etti.Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek Gaziantep Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesinin ve cami avlusuna bırakan kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.(Orhan Erkılıç - Serhat Demir/İHA)