Vicdansızlar onu bırakıp kaçtı

Gaziantep’te cami avlusuna terk edilen 2 günlük bebek, hastanede tedavi altına alındı

Vicdansızlar onu bırakıp kaçtı
Şahinbey ilçesi Çamlık Mahallesi’nde akşam namazının ardından Ali Erçelebi Camii’nden çıkan cemaat, avluda battaniyeye sarılı bir bebek buldu.

POLİS AİLESİNİ ARIYOR


Cemaatin haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri bebeğin yaşadığını tespit etti.

Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek Gaziantep Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesinin ve cami avlusuna bırakan kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

(Orhan Erkılıç - Serhat Demir/İHA)
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