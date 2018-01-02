Vicdansızların acımadığı yunus kıyıya vurdu



UYGUN BİR YERE GÖMÜLDÜ

Mehmet Nuri Turan

Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası Zeytin Koyu Sahili’nin kıyısında ölü yunus balığı bulundu. Başından yaralı olan dişi yunus balığını sahilde yürüyüş yapan Kadriye Özcan ve Kamil Özcan çifti buldu.1.70 metre boyunda ve yaklaşık 60 kilo ağırlığında olan yunus balığının başından tek kurşunla vurulduğu iddia edildi. Akdeniz foklarının da yaşam alanı olan ve koruma altında bulunan bölgede son zamanlarda ölü caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ve yunuslara çok sık rastlandığı öğrenildi.Belediye ekiplerinin gelmesiyle birlikte yunus balığı sahilden alınarak uygun bir alana gömüldü.(Tuba Ayhan / İHA)