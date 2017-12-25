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Victoria Lopyreva Galatasaray'a aşık oldu! Victoria Lopyrev kimdir?

2018 Dünya Kupası'nın iyi niyet elçisi Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın bugün karşılaşacağı Göztepe maçı öncesi taraftara mesaj verdi...

25 Aralık 2017, Pazartesi 14:07
Victoria Lopyreva Galatasaray'a aşık oldu! Victoria Lopyrev kimdir?
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve Galatasaray-Akhisarspor maçını yerinden izleyen 2018 Dünya Kupası'nın iyi niyet elçisi Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın bugün karşılaşacağı Göztepe maçı öncesi taraftara mesaj verdi.

Rus Model, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugün, aslanların günü. İmparator Fatih Terim ile zirve yürüyüşünde tüm aslanlara başarılar!'' paylaşımını yaptı.

2018 Dünya Kupası tanıtım elçisi Victoria Lopyreva!2018 Dünya Kupası tanıtım elçisi Victoria Lopyreva!


 

MAÇTAN SONRA "NEREDE KALMIŞTIK" PAYLAŞIMI


Yeni bir paylaşım yapan Rus model, "Nerede Kalmıştık... Tebrikler Aslanlar! İmparator ordusunun başında, kaldığı yerden devam ediyor ve yeni zaferlere yelken açıyor." ifadelerini kullandı.



Lopyreva, geçen haftalarda Galatasaray’ın maçını izlemek üzere Türk Telekom Stadyumu'na gelmişti.


 

2018 DÜNYA KUPASI İÇİN RUSYA ADINA TANITIMLAR YAPIYOR


 Rusya'da en çok beğenilen isimlerden olan Lopyreva, Dünya Kupası'nın tanıtımı için ülkesi adına bazı organizasyonlara katılıyor.   Victoria Lopyreva, Dünya Kupası kura çekiminde de dikkatleri üzerine toplamıştı. 



 Lopyreva, "FIFA, dünyada eğitim, sağlık ve sürdürülebilir standartları iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için bir platform sağlıyor. Bu nedenle FIFA Rusya 2018 organizasyonunda ülkemi dünya çapında temsil etmek için elçilik görevinde tereddüt etmedim." açıklamasını yapmıştı. 



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