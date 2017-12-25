Victoria Lopyreva Galatasaray'a aşık oldu! Victoria Lopyrev kimdir?

2018 Dünya Kupası tanıtım elçisi Victoria Lopyreva!

MAÇTAN SONRA "NEREDE KALMIŞTIK" PAYLAŞIMI

2018 DÜNYA KUPASI İÇİN RUSYA ADINA TANITIMLAR YAPIYOR

Erdinç Şahin

Geçtiğimiz günlerdegelen vemaçını yerinden izleyeniyi niyet elçisi, Galatasaray'ın bugün karşılaşacağımaçı öncesi taraftara mesaj verdi.Rus Model, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,paylaşımını yaptı.Yeni bir paylaşım yapan Rus model, "Nerede Kalmıştık... Tebrikler Aslanlar! İmparator ordusunun başında, kaldığı yerden devam ediyor ve yeni zaferlere yelken açıyor." ifadelerini kullandı.'na gelmişti.Rusya'da en çok beğenilen isimlerden olan Lopyreva, Dünya Kupası'nın tanıtımı için ülkesi adına bazı organizasyonlara katılıyor. Victoria Lopyreva, Dünya Kupası kura çekiminde de dikkatleri üzerine toplamıştı.Lopyreva, "FIFA, dünyada eğitim, sağlık ve sürdürülebilir standartları iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için bir platform sağlıyor. Bu nedenle FIFA Rusya 2018 organizasyonunda ülkemi dünya çapında temsil etmek için elçilik görevinde tereddüt etmedim." açıklamasını yapmıştı.