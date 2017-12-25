Victoria Lopyreva Galatasaray'a aşık oldu! Victoria Lopyrev kimdir?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye
gelen ve Galatasaray-Akhisarspor
maçını yerinden izleyen 2018 Dünya Kupası'nın
iyi niyet elçisi Victoria Lopyreva
, Galatasaray'ın bugün karşılaşacağı Göztepe
maçı öncesi taraftara mesaj verdi.
Rus Model, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugün, aslanların günü. İmparator Fatih Terim ile zirve yürüyüşünde tüm aslanlara başarılar!''
paylaşımını yaptı.
2018 Dünya Kupası tanıtım elçisi Victoria Lopyreva!
MAÇTAN SONRA "NEREDE KALMIŞTIK" PAYLAŞIMI
Yeni bir paylaşım yapan Rus model, "Nerede Kalmıştık... Tebrikler Aslanlar! İmparator ordusunun başında, kaldığı yerden devam ediyor ve yeni zaferlere yelken açıyor." ifadelerini kullandı.
Lopyreva, geçen haftalarda Galatasaray’ın maçını izlemek üzere Türk Telekom Stadyumu
'na gelmişti.
2018 DÜNYA KUPASI İÇİN RUSYA ADINA TANITIMLAR YAPIYOR
Rusya'da en çok beğenilen isimlerden olan Lopyreva, Dünya Kupası'nın tanıtımı için ülkesi adına bazı organizasyonlara katılıyor. Victoria Lopyreva, Dünya Kupası kura çekiminde de dikkatleri üzerine toplamıştı.
Lopyreva, "FIFA, dünyada eğitim, sağlık ve sürdürülebilir standartları iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için bir platform sağlıyor. Bu nedenle FIFA Rusya 2018 organizasyonunda ülkemi dünya çapında temsil etmek için elçilik görevinde tereddüt etmedim." açıklamasını yapmıştı.
Erdinç Şahin