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Vida ilk maçına çıktı

Beşiktaş, hazırlık maçında ADO Den Haag ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlıların golleri Caner Erkin ve Atiba'dan geldi. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Vida 86 dakika sahada kaldı

Vida ilk maçına çıktı
Devre arası hazırlık kampını Antalya'da geçiren Beşiktaş hazırlık maçında bu akşam Hollanda ekibi ADO Den Haag ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hollanda ekibi, Ado Den Haag, Bjorn Johnsen'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan Beşiktaş, 60. dakikada Caner ve 72. dakikada Atiba'nın attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi. Beşiktaş'ın yeni transferi Vida, 86 dakika oyunda kaldı.
 
Maçtan dakikalar

Ado Den Haag 3. dakikada Bjorn Johnsen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, 10. dakikada Alvaro Negredo ile penaltı kaçırdı. Den Haag kalecisi gole izin vermedi.

28. dakikada ADO Den Haag'da Bjorn Johnsen tekrar sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Karşılaşmada ilk yarı Hollanda ekibi Den Haag'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, Den Haag ile oynanan hazırlık maçında ilk kez Beşiktaş forması ile maça çıktı. 

60. dakikada Cener Erkin'in golüyle Beşiktaş, farkı 1'e indirdi.

Beşiktaş'ta Negredo ile Oğuzhan kenara alındı. Mustafa Pektemek ve Talisca oyuna dahil oldu.

İlk devreye 2-0 mağlup giren Beşiktaş, ikinci yarıdaki oyunuyla beraberliği yakaladı. 72. dakikada Atiba, skora eşitliği sağlayan golü kaydetti.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Mitrovic, Vida, Caner Erkin, Necip Uysal, Medel, Oğuzhan, Orkan Çınar, Lens, Negredo

Ado Den Haag: Groothuizen, Ebuehi, Beugelsdijk, Becker, Meijers, Johnsen, Immers, Bakker, Pinas, El Khayati, Falkenburg
 


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