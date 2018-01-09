Vida ilk maçına çıktı

Gizem Yetil

Devre arası hazırlık kampını Antalya'da geçirenhazırlık maçında bu akşam Hollanda ekibiile karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya hızlı başlayan Hollanda ekibi, Ado Den Haag, Bjorn Johnsen'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan Beşiktaş, 60. dakikada Caner ve 72. dakikada Atiba'nın attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi. Beşiktaş'ın yeni transferi Vida, 86 dakika oyunda kaldı.Ado Den Haag 3. dakikada Bjorn Johnsen'in attığı golle 1-0 öne geçti.Beşiktaş, 10. dakikada Alvaro Negredo ile penaltı kaçırdı. Den Haag kalecisi gole izin vermedi.28. dakikada ADO Den Haag'da Bjorn Johnsen tekrar sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.Karşılaşmada ilk yarı Hollanda ekibi Den Haag'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.60. dakikada Cener Erkin'in golüyle Beşiktaş, farkı 1'e indirdi.Beşiktaş'ta Negredo ile Oğuzhan kenara alındı. Mustafa Pektemek ve Talisca oyuna dahil oldu.İlk devreye 2-0 mağlup giren Beşiktaş, ikinci yarıdaki oyunuyla beraberliği yakaladı. 72. dakikada Atiba, skora eşitliği sağlayan golü kaydetti.Tolga, Gökhan Gönül, Mitrovic,, Caner Erkin, Necip Uysal, Medel, Oğuzhan, Orkan Çınar, Lens, NegredoGroothuizen, Ebuehi, Beugelsdijk, Becker, Meijers, Johnsen, Immers, Bakker, Pinas, El Khayati, Falkenburg