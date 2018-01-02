Vida’yla yarın Beşiktaş'a imzayı atacak!

MİNİ BİR ŞOV YAPACAK

VİDA'NIN FORMA NUMARASI 24

Erdinç Şahin

Son 2 sezondur’yı Ukrayna Premier Lig ekibi’den koparmaya çalışan Siyah-Beyazlılar, bu amaçlarına geç de olsa ulaşmıştı. Hırvat futbolcunun 31 Aralık 2017 yılında sona erecek sözleşmesini göz önünde bulundurarak 28 yaşındaki stoperle 1 Ocak 2018 itibariyle 4,5 yıllık kontrat imzalayan Beşiktaş, yeni transferine bugün saat 17.00'de kavuşacak.Dubai tatilini bitirmesinin ardından soluğu ülkesi’da alan tecrübeli futbolcu, bugün İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçecek. Eşibirlikte İstanbul’daki yeni evlerine yerleşecek olan başarılı oyuncu, yarın sabah saatlerinde ise soluğu’ta alacak.Domagoj Vida, basın mensupları önünde yapılacak özel törenle kendisini resmen Beşiktaşlı yapacak kontratın altına imzasını atacak. Yıldız isim, kendisi için düzenlenecek özel törenin ardından soluğu Beşiktaş TV’de alacak. Vida, transfer süreci ve Beşiktaşlı formayla olan ilk duygularını kulüp televizyonuna anlatacak. Vida’nın sonrasında Vodafone Park’ın çimlerine ayak basıp mini bir şov yapması bekleniyor.Yıldız isim, imza töreni ve’ye çıkmasının ardından Nevzat Demir Tesisleri’ne geçip yeni teknik direktörüve takım arkadaşlarıyla tanışacak.’ın yarın başlayacakkampında yer alacak olan, hazırlık maçlarında görev verilmesi halinde 24 numaralı formasıyla boy gösterecek.