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Vida’yla yarın Beşiktaş'a imzayı atacak!

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, bu saat 17:00'de İstanbul'a gelecek. Hırvat futbolcu yarın sağlık kontrolünden geçip, resmi sözleşmeye imza atacak.

02 Ocak 2018, Salı 12:00
Vida’yla yarın Beşiktaş'a imzayı atacak!
Son 2 sezondur Domagoj Vida’yı Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev’den koparmaya çalışan Siyah-Beyazlılar, bu amaçlarına geç de olsa ulaşmıştı. Hırvat futbolcunun 31 Aralık 2017 yılında sona erecek sözleşmesini göz önünde bulundurarak 28 yaşındaki stoperle 1 Ocak 2018 itibariyle 4,5 yıllık kontrat imzalayan Beşiktaş, yeni transferine bugün saat 17.00'de kavuşacak.

Dubai tatilini bitirmesinin ardından soluğu ülkesi Hırvatistan’da alan tecrübeli futbolcu, bugün İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçecek. Eşi Ivane Gugic’le birlikte İstanbul’daki yeni evlerine yerleşecek olan başarılı oyuncu, yarın sabah saatlerinde ise soluğu Vodafone Park’ta alacak.
 

MİNİ BİR ŞOV YAPACAK


Domagoj Vida, basın mensupları önünde yapılacak özel törenle kendisini resmen Beşiktaşlı yapacak kontratın altına imzasını atacak. Yıldız isim, kendisi için düzenlenecek özel törenin ardından soluğu Beşiktaş TV’de alacak. Vida, transfer süreci ve Beşiktaşlı formayla olan ilk duygularını kulüp televizyonuna anlatacak. Vida’nın sonrasında Vodafone Park’ın çimlerine ayak basıp mini bir şov yapması bekleniyor.
 

VİDA'NIN FORMA NUMARASI 24


Yıldız isim, imza töreni ve BJK TV’ye çıkmasının ardından Nevzat Demir Tesisleri’ne geçip yeni teknik direktörü Şenol Güneş ve takım arkadaşlarıyla tanışacak. Kara Kartal’ın yarın başlayacak Belek kampında yer alacak olan Vida, hazırlık maçlarında görev verilmesi halinde 24 numaralı formasıyla boy gösterecek.
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