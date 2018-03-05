İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Video Hakem Uygulaması 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacak

Uluslararası Futbol Federasyonu Kurulu (IFAB) Cumartesi günü Zürih’te gerçekleşen bir toplantıda oybirliği ile aldı karar ile bu yıl Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda Video Hakem Uygulaması (VAR) kullanılacak

Video Hakem Uygulaması 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacak
Futbol maçlarında karşılaşılan tereddütlü pozisyonlar neticesin çıkan sıkıntıların, Video Hakem Uygulaması (VAR) ile önüne geçilmesi planlanıyor. Hakemin net göremediği, ikilemde kalınan önemli pozisyonların net bir şekilde karara bağlanmasını sağlayacak bu sistem, artık futbol maçlarına yavaş yavaş federasyon onayı ile entegre olmaya başladı.

A seviyedeki milli takımların oynadığı hazırlık maçlarından, alt yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvalara kadar birçok farklı düzeyde test edilen uygulama, futbol dünyasında uzun süredir tartışmaya yol açan pozisyonları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Sistem, yoğun itirazların olduğu pozisyonlarda kullanılıyor. Ekran başında bulunan hakem itirazların olduğu pozisyonu izliyor ve en doğru kararı maçın hakemine ileterek doğru karar alınmasına olanak sağlıyor.


UZUN SÜREDİR TEST EDİLİYORDU


Uzun süredir test edilen bu sistem, Uluslararası Futbol Federasyonu Kurulu (IFAB) Cumartesi günü Zürih’te gerçekleşen bir toplantıda onaylanan karar ile bu yıl Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda kullanılacak.

Fifa'nın sorumlu genel sekreteri Infantino’nun konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bugün itibariyle Video Hakem Uygulaması futbolun bir parçasıdır. Bu konu ile ilgili olumlu geri dönüşler bekliyoruz ve yeni teknolojiyi destekliyoruz. Çünkü Video Hakem Uygulaması konusunda biz çok olumluyuz.” İfadelerine yer verdi.

Yapılan testler neticesinde kararlardaki doğruluk seviyesi %93’ten %99’a yükseldiğinin görülmesi bu kararın alınmasında en büyük etmenler arasında yerini alıyor. Lakin Video Hakem Uygulaması (VAR) her pozisyonun karara varılmasında kullanılmayacak.

Futbola yakın zamanda tamamen entegre olması beklenen VAR sistemine şu durumlar da başvurulacak:

- Gol var/Gol yok
- Penaltı var/Penaltı Yok
- Doğrudan kırmızı kart/İkinci sarı kart gelmedi ama dikkatli ol
- Hatalı oyuncu (hakem yanlış oyuncuya karar verirse)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Lacoste logosunu değiştiriyor

Lacoste logosunu değiştiriyor
Microsoft Windows Media Player'ın fişini çekebilir

Microsoft Windows Media Player'ın fişini çekebilir
iPhone X satışları düşüşte

iPhone X satışları düşüşte

Samsung’un yeni QLED TV ailesi hazır

Samsung’un yeni QLED TV ailesi hazır
PS Plus Mart oyunları belli oldu!

PS Plus Mart oyunları belli oldu!
Farklı sektörler için SSD modellerini duyurdu

Farklı sektörler için SSD modellerini duyurdu
Çentikli telefon geliyor

Çentikli telefon geliyor
Bank Frick, depolama hizmeti ve kripto para yatırımı başlatıyor

Bank Frick, depolama hizmeti ve kripto para yatırımı başlatıyor
Instagram'da büyük açık! Ekran görüntüsünü alırsanız...

Instagram'da büyük açık! Ekran görüntüsünü alırsanız...
NASA otonom robot Astrobee'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek

NASA otonom robot Astrobee'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek
Selçuk Üniversitesi'nde Hava Savunma Robotu icat edildi ! Roketle imha ediyor

Selçuk Üniversitesi'nde Hava Savunma Robotu icat edildi ! Roketle imha ediyor