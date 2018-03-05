Video Hakem Uygulaması 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacak



UZUN SÜREDİR TEST EDİLİYORDU

Can Hakman

Futbol maçlarında karşılaşılan tereddütlü pozisyonlar neticesin çıkan sıkıntıların,(VAR) ile önüne geçilmesi planlanıyor. Hakemin net göremediği, ikilemde kalınan önemli pozisyonların net bir şekilde karara bağlanmasını sağlayacak bu sistem, artık futbol maçlarına yavaş yavaş federasyon onayı ile entegre olmaya başladı.A seviyedeki milli takımların oynadığı hazırlık maçlarından, alt yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvalara kadar birçok farklı düzeyde test edilen uygulama, futbol dünyasında uzun süredir tartışmaya yol açan pozisyonları ortadan kaldırmayı hedefliyor.Sistem, yoğun itirazların olduğu pozisyonlarda kullanılıyor. Ekran başında bulunan hakem itirazların olduğu pozisyonu izliyor ve en doğru kararı maçın hakemine ileterek doğru karar alınmasına olanak sağlıyor.Uzun süredir test edilen bu sistem, Uluslararası Futbol Federasyonu Kurulu (IFAB) Cumartesi günü Zürih’te gerçekleşen bir toplantıda onaylanan karar ile bu yıl Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda kullanılacak.Fifa'nın sorumlu genel sekreteri Infantino’nun konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bugün itibariyle Video Hakem Uygulaması futbolun bir parçasıdır. Bu konu ile ilgili olumlu geri dönüşler bekliyoruz ve yeni teknolojiyi destekliyoruz. Çünkü Video Hakem Uygulaması konusunda biz çok olumluyuz.” İfadelerine yer verdi.Yapılan testler neticesinde kararlardaki doğruluk seviyesi %93’ten %99’a yükseldiğinin görülmesi bu kararın alınmasında en büyük etmenler arasında yerini alıyor. Lakin Video Hakem Uygulaması (VAR) her pozisyonun karara varılmasında kullanılmayacak.Futbola yakın zamanda tamamen entegre olması beklenen VAR sistemine şu durumlar da başvurulacak:- Gol var/Gol yok- Penaltı var/Penaltı Yok- Doğrudan kırmızı kart/İkinci sarı kart gelmedi ama dikkatli ol- Hatalı oyuncu (hakem yanlış oyuncuya karar verirse)