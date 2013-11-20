Vikinglere göre dünya bu tarihte yok olacak

Orta Amerika'da yaşamış antik bir uygarlık olan Mayaların oluşturduğu takvim 21 Aralık 2012'de sona eriyordu. Bu nedenle o gün dünyanın yok olacağına inanılıyordu. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve kehanetin gerçek olduğunu düşünenler felaketten zarar görmeyeceğine inandıkları İzmir'in Şirince Köyü ile Fransa'nın Bugarach köyüne sığınmışlardı. Ancak 21 Aralık'ta beklenen kıyamet kopmamıştı.

'Maya Takvimi' kehanetinin tutmamasının ardından şimdi de 'Viking Takvimi' korku yaratmaya başladı. Viking Enstitüsü'nden Danielle Daglan'ın verdiği bilgiye göre; Viking Takvimi 22 Şubat 2014'te son buluyor. Bu nedenle Viking mitolojisinde 'Ragnarok' olarak bilinen kıyamet gününe sadece 94 gün kaldı.

Viking efsanesine göre; dünya, taşan denizlerin altında kalarak yok olacak.