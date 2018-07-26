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Vinç yüklü TIR devrildi, Türkiye’yi Yunanistan’a bağlayan yol kapandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde vinç yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu, Türkiye’yi Yunanistan’a bağlayan Keşan-İpsala karayolu sınır kapısına gidiş yönünde doğru kısa bir süre kapandı. Karayolundaki trafik, devrilen vincin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü

26 Temmuz 2018, Perşembe 19:28 Son Güncelleme: 26 Temmuz 2018, Perşembe 21:55
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Kaza, saat 16.30 sıralarında, Keşan-İpsala karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Keşan’dan İpsala yönüne giden Abdurrahman Özsarı (34) yönetimindeki çekici, vinç yüklü TIR, yolun 10’uncu kilometresindeki kavşaktan geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

ULUSLARARASI KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Sürücü Özsarı, kazayı yara almadan atlatırken, Türkiye’yi Yunanistan’a bağlayan uluslararası kara yolu, İpsala Sınır Kapısı’na gidiş yönünde doğru kısa bir süre trafiğe kapandı.

Olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edilirken, trafik akış  duble yolun geliş istikametinden sağlandı. Karayolundaki trafik, devrilen vincin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

DHA / AA

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