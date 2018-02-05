Vincent Aboubakar devleri peşinden koşturuyor!

İNGİLTERE TAKİPTE

Erdinç Şahin

'ta 1 sezon kiralık olarak forma giydikten sonra geçtiğimiz yaz Porto'ya geri dönen, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.Takımıyla bu yıl çıktığıtamfileleri havalandıran 26 yaşındaki Kamerunlu santrfor için Avrupa'nın dev kulüplerinin devrede olduğu öğrenildi.Ada basınından'ın paylaştığı haberdekulüplerindenve'ın oyuncuyla yakından ilgilendiği fakat iki kulübün de söz konusu oyuncuyu almasının zor olduğu belirtildi.The Sun buna gerekçe olaraksave'unda scout ekipleri vasıtasıyla golcü futbolcunun performansını yakından takip etmesini gösterdi.