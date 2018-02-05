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Vincent Aboubakar devleri peşinden koşturuyor!

Beşiktaş'ta 1 sezon kiralık oynadıktan sonra geçtiğimiz yaz Porto'ya geri dönen Vincent Aboubakar, gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturuyor.

Vincent Aboubakar devleri peşinden koşturuyor!
Beşiktaş'ta 1 sezon kiralık olarak forma giydikten sonra geçtiğimiz yaz Porto'ya geri dönen Vincent Aboubakar, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Takımıyla bu yıl çıktığı 33 maçta tam 26 kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki Kamerunlu santrfor için Avrupa'nın dev kulüplerinin devrede olduğu öğrenildi.
 

İNGİLTERE TAKİPTE


Ada basınından The Sun'ın paylaştığı haberde Premier Lig kulüplerinden West Ham United ve Everton'ın oyuncuyla yakından ilgilendiği fakat iki kulübün de söz konusu oyuncuyu almasının zor olduğu belirtildi.

The Sun buna gerekçe olaraksa Manchester United ve Liverpool'un da scout ekipleri vasıtasıyla golcü futbolcunun performansını yakından takip etmesini gösterdi.


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