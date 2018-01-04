Vincent Bessat Trabzonspor'a doğru...

Erdinç Şahin

'ı'a göndermesi beklenena sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan'in stoperi'nın önerildiği iddia edildi.Fransa'nın saygın spor gazetesi'te yer alan haberde 32 yaşındaki sol bekin geleceğinin bir an önce kesinleşmesini istediği ve ülkesi dışında bir takımda oynamayı da düşünebileceği belirtildi.Haberde ayrıca'in oyuncuyu almak istemesi durumunda Bessat'nın Caen ile olan kontratını feshetmek için girişimlere başlayacağı yazıldı.