Vincent Bessat Trabzonspor'a doğru...

Emmanuel Mas
'ı Boca Juniors
'a göndermesi beklenen Trabzonspor'
a sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caen
'in stoperi Vincent Bessat
'nın önerildiği iddia edildi.
Fransa'nın saygın spor gazetesi L'équipe
'te yer alan haberde 32 yaşındaki sol bekin geleceğinin bir an önce kesinleşmesini istediği ve ülkesi dışında bir takımda oynamayı da düşünebileceği belirtildi.
Haberde ayrıca Bordo Mavililer
'in oyuncuyu almak istemesi durumunda Bessat'nın Caen ile olan kontratını feshetmek için girişimlere başlayacağı yazıldı.
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Erdinç Şahin