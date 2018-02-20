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Vincent Janssen’in menajerinden Fenerbahçelileri üzecek açıklama!

Vincent Janssenn’in menajeri Laros, Fenerbahçe’nin sakat forvetiyle ilgili beklenen müjdeyi vermedi, “Umarız bu sezon bitmeden sahalara geri dönebilir” diyerek karamsar ifadeler kullandı.

Vincent Janssen’in menajerinden Fenerbahçelileri üzecek açıklama!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Vincent Janssen'in menajeri Louis Laros, sakatlığı süren futbolcunun durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız forvetin geri dönüşünün yakın olmadığını itiraf eden menajer, Hollanda basınına sarı-lacivertli taraftarı üzecek ifadeler kullandı.
 

"TAMAMEN İYİLEŞMEK İSTİYOR"


Aralık ayının ortalarında ayak başparmağında kemik ödemi oluşan 23 yaşındaki futbolcu için Laros “Kendisi şu an özel bir program dahilinde çalışıyor. İyileşme aşaması yakından takip ediliyor, gelişimi gözleniyor. Bu sakatlık Janssen'in canını bir süredir sıkıyordu. Bir süre buna karşın idare etmeye devam etti. Ancak şimdi tam olarak iyileşerek bundan tamamen kurtulmak istiyor” dedi.

Futbolcunun durumu hem bonservisini elinde bulunduran Tottenham hem de Mart ayında iki maça çıkacak Hollanda Milli Takımı'nı yakından igilendiriyor. Janssen'in menajeri bununla ilgili olarak “Tottenham oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ve Fenerbahçe'den konuyla ilgili bilgi alıyor” diye konuştu.
 

“NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL”


Deneyimli golcünün sakatlığı atlatıp ne zaman sahalara döneceğiyle ilgili de görüşlerini açıklayan Louis Laros şunları söyledi: “Ne zaman sahalara döneceğiyle ilgili tarih vermenin bir anlamı yok. Bu yalnızca ekstra baskıya neden olur. Umarız bu sezon bitmeden futbola dönebilir”.


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