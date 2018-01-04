Vincent Janssen'in planı hazır

EN ÖNEMLİSİ KENDİ KARARI

Erdinç Şahin

’de ara transfer döneminin en çok merak edilen konularından biri de, kiralık olarak gelen’in devre arasında kulübü Tottenham’a dönüp, dönmeyeceği...İngiliz ekibinin en önemli yıldızı’in,devitarafından istenmesinin ardından Janssen’in, sözleşmesindeki madde gereği tekrar geri çağrılabileceği tekrar gündeme gelmişti. Sarı-Lacivertliler’in, sezon sonuna kadar takımda tutmak istediği Hollandalı oyuncunun gelişmeleri yakından takip ettiği ve kafasında iki plan olduğu bildirildi.Buna göre eğer Kane, reddedilmesi zor bir bonservis bedeli sebebiylesatılırsa, Janssen de Tottenham’ın hocasıile bir görüşme yapacak ve daha fazla süre alması halindedönmek konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Ancak 23 yaşındaki forvet, forma garantisi alamayacağını hissederse, kendi kararı da bağlayıcı olacağı için hiçbir yere gitmeyecek ve sezonu Fenerbahçe’de tamamlayacak.