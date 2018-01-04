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Vincent Janssen'in planı hazır

Eğer Real Madrid, Tottenham’dan Harry Kane’i transfer ederse, Hollandalı yıldız da geri dönüş için şartlarını İngiliz kulübüyle görüşecek. 23 yaşındaki forvet, forma garantisi alırsa sıkıntı çıkarmayacak, alamazsa Fener’de kalacak.

Vincent Janssen'in planı hazır
Fenerbahçe’de ara transfer döneminin en çok merak edilen konularından biri de, kiralık olarak gelen Vincent Janssen’in devre arasında kulübü Tottenham’a dönüp, dönmeyeceği...

İngiliz ekibinin en önemli yıldızı Harry Kane’in, İspanyol devi Real Madrid tarafından istenmesinin ardından Janssen’in, sözleşmesindeki madde gereği tekrar geri çağrılabileceği tekrar gündeme gelmişti. Sarı-Lacivertliler’in, sezon sonuna kadar takımda tutmak istediği Hollandalı oyuncunun gelişmeleri yakından takip ettiği ve kafasında iki plan olduğu bildirildi.
 

EN ÖNEMLİSİ KENDİ KARARI


Buna göre eğer Kane, reddedilmesi zor bir bonservis bedeli sebebiyle Real’e satılırsa, Janssen de Tottenham’ın hocası Mauricio Pochettino ile bir görüşme yapacak ve daha fazla süre alması halinde İngiltere’ye dönmek konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Ancak 23 yaşındaki forvet, forma garantisi alamayacağını hissederse, kendi kararı da bağlayıcı olacağı için hiçbir yere gitmeyecek ve sezonu Fenerbahçe’de tamamlayacak. 

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