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Vincent Janssen son sözünü söyledi: Burada mutluyum

Tottenham, Hollandalı yıldızın kiralık sözleşmesindeki maddeyi kullanarak oyuncusunu ara transfer dönemi için geri çağırdı. Janssen ise, “Kariyerim açısından doğru yerdeyim” mesajını gönderdi ve son sözünü söyledi: Burada mutluyum.

Vincent Janssen son sözünü söyledi: Burada mutluyum
Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi İngiltere’den gelen beklenmedik haberle sarsılmıştı. Tottenham, sezon başında kiralık sözleşmesine, “Ocak ayında geri çağırabiliriz” maddesi koydurduğu Vincent Janssen’in dönmesini istemişti.

Yönetim bu sorunu çözmeye çalışırken, en büyük yardım oyuncunun kendisinden geldi. 23 yaşındaki oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda, “Fenerbahçe büyük ve harika bir kulüp. Hayatımın en keyifli dönemlerinden birini yaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Janssen, Tottenham yetkililerine de benzer bir mesaj gönderdi.
 

"ANLAYIŞ BEKLİYORUM"


Hollandalı golcü, “Kariyerimde beyaz bir sayfa açtım ve şu anda doğru yerdeyim. Burada bir düzen kurdum, yeniden performansımı yükselttim. Fenerbahçe’de mutluyum. Eylül ayında planladığımız gibi, sezonu burada tamamlamak istiyorum ve bu konuda sizden anlayış bekliyorum” ifadeleriyle dönmeye sıcak bakmadığını belirtti.

Vincent Janssen, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Tottenham’da beklediği kadar forma giyememiş, Kane’in olmadığı maçlarda bile yedek beklemişti. Başarılı oyuncu, Fenerbahçe’de ise Aykut Kocaman’ın en güvendiği oyunculardan biri oldu.
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