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Viola Chan for Oleg Cassini SS’18 defilesi nefes kesti

Oleg Cassini kreatif direktörü Viola Chan, Viola Chan Premium markasının İlkbahar-Yaz Kolekisyonu’nu 6 Şubat Salı günü Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen görkemli bir defileyle sundu

Viola Chan for Oleg Cassini SS’18 defilesi nefes kesti
Viola Chan for Oleg Cassini SS’18 defilesinde, tasarımlardaki romantik ve maksimal kalıplar ön plandaydı. Gelinlikten gece elbisesine 35 adet tasarımın sunulduğu defilede moda ve sanat dünyasından İvana Sert, Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Seçkin Piriler, Meral Kaplan gibi isimler de ön sırada yer aldı. 

Viola Chan for Oleg Cassini koleksiyonunda üç boyutlu çiçekler, saray düğünlerine gönderme yapan asimetrik kesim tüylü kumaşlar, boncuk işlemeler, transparan yaka detayları ve saçlarda kullanılan aksesuarlar öne çıktı.


(İvana Sert)

Kırmızı, şampanya, uçuk pembe ve mavi tonlarının geniş yer bulduğu koleksiyonda, kendinden simli kumaşlar ve işlemelerin; derinlikli yakalar ve gizemli sırt dekolteleriyle birleştiği görüldü. Beş binin üzerinde boncuk, pul ve kristalin 40 saatten fazla sürede işlendiği sanat eserini andıran gelinliklerde uzun kuyruklar, volan detayları ve şifon ve satenin ustaca kullanımı dikkat çekti. 


(Meral Kaplan ve Seçkin Piriler)

Yılın trendi olan “saray düğünlerine” göndermeler yapan koleksiyonun ilham noktasının ise sofistike ve ne istediğini bilen güçlü kadınlar olduğu açıklandı.
 


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