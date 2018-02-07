Viola Chan for Oleg Cassini SS’18 defilesi nefes kesti

Can Hakman

defilesinde, tasarımlardaki romantik ve maksimal kalıplar ön plandaydı. Gelinlikten gece elbisesine 35 adet tasarımın sunulduğu defilede moda ve sanat dünyasındangibi isimler de ön sırada yer aldı.koleksiyonunda üç boyutlu çiçekler, saray düğünlerine gönderme yapan asimetrik kesim tüylü kumaşlar, boncuk işlemeler, transparan yaka detayları ve saçlarda kullanılan aksesuarlar öne çıktı.Kırmızı, şampanya, uçuk pembe ve mavi tonlarının geniş yer bulduğu koleksiyonda, kendinden simli kumaşlar ve işlemelerin; derinlikli yakalar ve gizemli sırt dekolteleriyle birleştiği görüldü. Beş binin üzerinde boncuk, pul ve kristalin 40 saatten fazla sürede işlendiği sanat eserini andıran gelinliklerde uzun kuyruklar, volan detayları ve şifon ve satenin ustaca kullanımı dikkat çekti.veYılın trendi olan “saray düğünlerine” göndermeler yapan koleksiyonun ilham noktasının ise sofistike ve ne istediğini bilen güçlü kadınlar olduğu açıklandı.