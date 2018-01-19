Violetin birbirinden cazip tonları makyajın vazgeçilmezi olacak

Elif Bayram

Yüksek pigmentleri sayesinde uzun süre kalıcı matlık sağlayan Farmasi Metallic Berry Mat Ruj, kremsi yapısı ile çekici dudaklara imzasını bırakıyor. E vitamini içeriği ile aynı zamanda dudakları nemlendiren Farmasi Metallic Berry Mat Ruj, 2018’de dudaklarınızdaki kusursuz görünümle farkınızı ortaya koyacak!Özellikle koyu renk rujlarda vazgeçilmez olan dudak kalemlerinin yapısı rujun kalıcılığını ve duruşunu etkiliyor. Farmasi 221 Mor Dudak Kalemi, yumuşak dokusu ve yoğun rengiyle dudaklara derinlik katıyor. Dermatolojik olarak onaylanmış 221 Mor Dudak Kalemi, dudakları kusursuzca şekillendiriyor.Yılın rengi tırnaklarda da ışıldıyor. Farmasi Oje’nin Violet tonu, yüksek pigmenti ve parlak bitişinin yanı sıra 7 güne kadar kalıcı özelliği ile kadınların vazgeçilmezi oluyor.