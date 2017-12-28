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Virgil van Dijk rekor bedelle Liverpool'da! (Virgil van Dijk kimdir?)

Liverpool, Southampton'dan Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk'i transfer etti

28 Aralık 2017, Perşembe 10:27
Virgil van Dijk rekor bedelle Liverpool'da! (Virgil van Dijk kimdir?)
İngiltere Premier Lig'de ara transfer sezonunun ilk bombası büyük patladı.Liverpool, Southampton'dan Hollandalı stoper Virgil van Dijk'i transfer ettiLiverpool'un bu transfer için 75 milyon sterlin (84,5 milyon Euro) bonservis bedeli kasasından çıkaracağı kaydedildi.


SAVUNMA OYUNCUSUNA ÖDENEN EN YÜKSEK BONSERVİS


Bu bedel bir savunma oyuncusuna ödenen en fazla bonservis oldu. Bundan önceki yüksek bedel Manchester City'nin Banjamin Mendy için ödediği 52 milyon sterlin transfer bedeliydi.

26 yaşındaki futbolcunun Southampton'dan ayrılmak istediği ve kendi isteğiyle transfer listesine konulduğu kaydedildi.

Liverpool resmi Twitter hesabından transferi duyurdu.


Virgil van Dijk kimdir?


Hollanda'nın Willem II ve Groningen kulüplerinin altyapısından yetişen Van Dijk, 2013 yazında 3 milyon avroya Celtic'e, 2015 yazında ise 15,7 milyon avroya Southampton'a transfer olmuştu.
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