Vitamin nedir? Vitaminler Hakkında Merak Edilenler





Hücre zarlarından geçiş yapabilen ve gerekli süreçlerde kullanılmak üzere kan dolaşımda bulunması gereken bu organik bileşikler; enerji üretiminde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, serbest radikallerle savaşılmasında, cilt sağlığının iyileştirilmesinde, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde ve DNA hasarının önlenmesi gibi önemli süreçlerde rol alırlar.

Birçok farklı görevi bulunan vitaminler vücut tarafından sentezlenemezler; çok az miktarda D ve K vitamini vücut tarafından üretilebilse de yeterli değildir. Vitaminler “esansiyel”nitelikte olduğu için gıdalar ya da uzmanların önerileri doğrultusunda takviyeler aracılığı ile vücuda alınabilir.

Peki, sağlığımız için bu denli faydası bulunan vitaminler nelerdir, nelerde bulunurlar ve faydaları nelerdir?

İlk soruyla başlıyoruz.





Vitamin Nedir?

Hücre büyümesinde, fonksiyonlarının düzgün bir şekilde yerine gelmesinde ve gelişiminde görev alan; vücut tarafından üretilemeyen bu nedenle beslenme yoluyla alınması gereken; hücre zarından geçebilen ve kan dolaşımında kullanılmaya hazır olarak bulunan organik bileşiklere “vitamin” adı verilir.

Toplamda 13 ayrı vitamin çeşidi bulunur. B vitamini diğer tüm vitaminler arasında özel bir yere sahiptir çünkü kompleks yapıdadır.

Vitaminler suda ve yağda çözünebilen vitaminler olarak iki ayrı grupta incelenir.

Suda çözünen B vitaminleri ve C vitamini;yağda çözünen vitaminler A, D, E ve K vitaminleri olarak sınıflandırılabilir.

Suda çözünen vitaminler kısa sürede idrar yoluyla vücut dışına atıldığı için günlük beslenmeye eklenmelidir. Yağda çözünen vitaminler yağ hücrelerinde depolandıkları için vücuttan daha geç sürede atılırlar.

Tüm vitaminler vücutta dengeli bir şekilde bulunmalıdır; aksi takdirde vitamin eksiklikleri ve vitamin eksikliklerine bağlı olarak sağlık sorunları ortaya çıkabilir.





Vitaminler Nelerdir?

A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E ve K olmak üzere toplamda 13 ayrı vitamin çeşidi bulunur.

A Vitamini: Yağda çözünen A vitamini göz sağlığının korunmasına, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine ve kemik gelişimine destek olan bir organik bileşiktir.

B Vitamini: Sağlığımız için pek çok yararı olan B vitamini kendi içinde B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini, B9 vitamini ve B12 vitamini olmak üzere 7 gruba ayrılır.

B1 Vitamini: Sindirim ve merkezi sinir sisteminin fonksiyonlarının desteklenmesinde görev yapan B1 vitamini enerji üretimi sürecinde de aktif rol alır.

B2 Vitamini: Kan hücrelerinin sağlığını iyileştiren B2 vitamini; migren krizlerini azaltır, anemi oluşumunu önler, cilt sorunlarını iyileştirir.

B3 Vitamini: Kalp ve damar sağlığını iyileştiren B3 vitamini kan şekerini düzenler, eklem hareketliliğine etki eder.

B5 Vitamini: Enerji üretilmesinde görev yapan bu vitamin kolesterol sentezlenmesinde de etkin rol oynar. Kırmızı kan hücrelerinin üretiminde de faal olan bu vitamin göz sağlığına iyi gelir.

B6 Vitamini: Kas fonksiyonlarını iyileştiren, bilişsel fonksiyonları destekleyen ve damar hastalıklarının oluşumunu engelleyen B6 vitamini kansızlığa iyi gelir.

B9 Vitamini: Hamilelik döneminde eksikliği doğumsal anomalilere neden olabilen B9 vitamini “folik asit” olarak da bilinir. Hücre büyümesinde görev alan bu vitamin stresi azaltma üzerinde de etkilidir.

B12 Vitamini: Sinir hücrelerinin sağlığını koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren, kanser oluşumunu önleyen ve kas gelişiminde etkisi olan B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretilmesinde ve DNA yapısının korunmasında görevlidir.

C Vitamini: Sebze ve meyve gibi bitkisel gıdalarda bulunan C vitamini çok güçlü bir antioksidan olarak görev yapar. Hastalık oluşumunu önler ve kanser hücreleriyle savaşır.

D Vitamini: Kemik sağlığını iyileştiren D vitamini kemik yoğunluğunu arttırır, sinir sistemini güçlendirir ve saç dökülmelerine iyi gelir.

E Vitamini: Hormon salınımını dengeleyen ve kalsiyum seviyesini düzenleyen E vitamini bilişsel fonksiyonların iyileştirilmesinde de görevlidir.

K Vitamini: Kanın pıhtılaşmasında önemli görevler üstlenen K vitamini; kalp sağlığını destekler.





Vitaminler Nelerde Bulunur?

A Vitamini: Kale bitkisi, marul, tereyağı, ciğer, havuç, tatlı patates, süt, mango ve yumurta

B1 Vitamini: Badem, istiridye, kırmızı et, fındık, süt, yumurta, sebze ve meyveler

B2 Vitamini: Mercimek, patates, kırmızı et, karaciğer, peynir ve süt.

B3 Vitamini: Kırmızı et, hurma, incir, kabak ve balık

B5 Vitamini: yumurta, kırmızı et, karaciğer ve süt ürünleri

B6 Vitamini: Şam fıstığı, barbunya, kırmızı et, karaciğer ve yumurta

B7 Vitamini: Karnabahar, kırmızı et ve tam buğday ekmeği

B9 Vitamini: Portakal, muz, bezelye, mantar, kırmızı et ve mercimek

B12 Vitamini: Süt, yumurta, peynir, kırmızı et, tavuk, balık ve hindi

C Vitamini: Yeşil biber, siyah üzüm, limon, portakal, havuç, çilek, karpuz ve greyfurt

D Vitamini: Balık, tereyağı ve karaciğer

E Vitamini: Tohumlu besinler, brokoli, ıspanak, kivi, bal kabağı ve badem

K Vitamini: Ciğer, kırmızı et, tavuk, soya fasulyesi ve avokado

Vitaminlerin Faydaları Nelerdir?