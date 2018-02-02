Vivo'dan 10 GB RAM’li telefon

Adem Özdoğan

Bildiğiniz gibi şirketin 2016’da çıkan vivo Xplay6’nin halefi üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyor. Vivo Xplay7 adını taşıyan bu telefonun özellikleri hakkında önemli detaylar ortaya çıktı.Bugün sızdırılan görüntüler göre vivo’nun yeni amiral gemisi 10 GB RAM’e sahip ilk akıllı telefon olacak. Snapdragon 845 yonga setiyle çalışan telefonda 512 GB depolama alanı bulunacak. Telefonun ekranı ise 4K çözünürlükte olacak. Ayrıca Xplay 7’de vivo X20 Plus UD’de kullanılana benzer bir ekran altı parmak izi sensörünün de yer alacağı söyleniyor.Eğer iddia edilen ve bugünkü görüntülerle de desteklenen bu teknik özellikler doğru çıkarsa, vivo Xplay 7 bu yıl piyasaya çıkan en heyecan verici telefonlardan biri olabilir.