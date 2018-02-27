İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Vivo'dan tamamı ekran olan bir akıllı telefon

MWC 2018 kapsamında sahne alan firmalardan biri olan Çinli Vivo, yeni konsept telefonu Vivo APEX’i duyurdu

Vivo'dan tamamı ekran olan bir akıllı telefon
Birçok firma MWC 2018 kapsamında ürünlerini yavaş yavaş tanıtmaya başladı. Bu firmalardan biri olan Çin menşeili Vivo, yeni akıllı telefonu ile bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Vivo APEX adı verilen yeni akıllı telefon tamamı ekran ve yarısı parmak izi olan bir yapıdan meydana geliyor.

Vivo APEX özellikleri ile göz dolduruyor

Ekran kasa oranı olarak  yüzde 98 gibi bir miktar ile rekora imza atan ürünün üç kenarı 1.8 mm kalınlıkta olurken, alt kenarı 4.3mm olarak ölçülüyor. Parmak izi okuyucusu olarak ise alt bölümün tamamı kullanılmış durumda. Bu teknolojiye APEX adı veriliyor. Sistem parmağınızı koyduğunuz yeri algılayarak o noktayı aydınltıp taramayı aktif hale getiriyor. Tarama hızı geleneksel parmak izi okuyucu sistemlerden biraz daha yavaş olarak ölçülmüş durumda.

Üründe olan diğer yeniliklerden birtanesi de açılır kapanır 8MP ön kamera olarak gözümüze çarpıyor. Bu üründe  ön kamera üst kenardaki yuvasından yükseltilip tekrar geri indirilebilen bir özellik ile geliyor. Ön paneldeki durumdan dolayı üst kısımdan yükselebilen bir yapı tercih edilmiş durumda. Ayrıca üründe müzikseverleri de memnun edecek özellikler bulunuyor. DAC ve 3 amplifikatör olması ses performansının üst düzey olacağının en büyük işareti olarak gösterilebilir.

Oldukça dikkat çeken bu ürünün fiyatı ve çıkış tarihi konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.


SAMSUNG GALAXY S9 VE S9+ İLK BAKIŞ



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme

Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
Mobil Dünya Kongresi'ne yoğun ilgi 

Mobil Dünya Kongresi'ne yoğun ilgi 
5G'li telefonlar seneye

5G'li telefonlar seneye
WhatsApp para gönderme hizmetini Hindistan’da kullanıma sundu

WhatsApp para gönderme hizmetini Hindistan’da kullanıma sundu
Hayatınızı kolaylaştıran premium masaüstü çözümleri

Hayatınızı kolaylaştıran premium masaüstü çözümleri
Animoji’ye rakip! AR Emoji!

Animoji’ye rakip! AR Emoji!
Galaxy S9 ailesinin fiyatı belli oldu

Galaxy S9 ailesinin fiyatı belli oldu
Galaxy S9 resmi olarak tanıtıldı

Galaxy S9 resmi olarak tanıtıldı
Apple AirPods 2 ortaya çıktı

Apple AirPods 2 ortaya çıktı
Huawei P20 Plus sızdırıldı!

Huawei P20 Plus sızdırıldı!
İşte Samsung Galaxy S9'un en çok dikkat çeken özelliği

İşte Samsung Galaxy S9'un en çok dikkat çeken özelliği