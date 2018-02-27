Vivo'dan tamamı ekran olan bir akıllı telefon

Adem Özdoğan

Birçok firmakapsamında ürünlerini yavaş yavaş tanıtmaya başladı. Bu firmalardan biri olan Çin menşeili, yeni akıllı telefonu ile bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.adı verilen yeni akıllı telefon tamamı ekran ve yarısı parmak izi olan bir yapıdan meydana geliyor.Ekran kasa oranı olarakgibi bir miktar ile rekora imza atan ürünün üç kenarıkalınlıkta olurken, alt kenarıolarak ölçülüyor. Parmak izi okuyucusu olarak ise alt bölümün tamamı kullanılmış durumda. Bu teknolojiyeadı veriliyor. Sistem parmağınızı koyduğunuz yeri algılayarak o noktayı aydınltıp taramayı aktif hale getiriyor. Tarama hızı geleneksel parmak izi okuyucu sistemlerden biraz daha yavaş olarak ölçülmüş durumda.Üründe olan diğer yeniliklerden birtanesi de açılır kapanırolarak gözümüze çarpıyor. Bu üründe ön kamera üst kenardaki yuvasından yükseltilip tekrar geri indirilebilen bir özellik ile geliyor. Ön paneldeki durumdan dolayı üst kısımdan yükselebilen bir yapı tercih edilmiş durumda. Ayrıca üründe müzikseverleri de memnun edecek özellikler bulunuyor.olması ses performansının üst düzey olacağının en büyük işareti olarak gösterilebilir.Oldukça dikkat çeken bu ürünün fiyatı ve çıkış tarihi konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.