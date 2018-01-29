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Vladimir Putin ile ilgili şarkı Grammy ödülü kazandı

60. Grammy Ödül Töreni 15 yıl aradan sonra ilk kez ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden'da düzenlendi. Törende ABD'li besteci Randy Newman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yazdığı aynı isimli şarkısı ile 'En iyi aranjman' ödülünün sahibi oldu 

Vladimir Putin ile ilgili şarkı Grammy ödülü kazandı
'Putin Kızları' isimli bir koronun eşlik ettiği Randy Newman'ın şarkısında 'Rus liderin pantolonunu giyip şapkasını taktıktan sonra işleriyle ilgilenmeye başladığı', ‘traktörüyle Trans-Sibirya ovalarında dolaştığı' ve ‘bir nükleer reaktörü beyninin sol tarafıyla çalıştırabileceği' ifade ediliyor.

'Gömleğini çıkardığında kadınları çıldırtıyor/  Gömleğini çıkardığında ben de bir kadın olmak istiyorum' denilen şarkıda ayrıca 'Putin anayurdunu ve ailesini sever' sözleri de yer alıyor.


ŞARKIYI DONALD TRUMP SEÇİLMEDEN ÖNCE YAZMIŞ


'Toy Story' (Oyuncak Hikayesi) dahil 8 Disney/Pixar animasyonu için film müziği yapan ve daha önce 6 kez Grammy ödülü kazanan 74 yaşındaki Newman, Pitchfork adlı siteye yaptığı açıklamada 'Putin' şarkısını ABD Başkanı Donald Trump seçilmeden önce yazmaya başladığını ve şarkının önceden daha sert olan sözlerini yumuşattığını belirtmişti.



Öte yandan bu şarkı Putin hakkında yazılan ilk şarkı değil.

Hip-hop ikilisi K-King ve Beni Maniaci 'Go Hard Like Vladimir Putin', Alman Rammelhof grubu da 'Wladimir' isimli bir şarkı yazmıştı.


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