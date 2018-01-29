Vladimir Putin ile ilgili şarkı Grammy ödülü kazandı



ŞARKIYI DONALD TRUMP SEÇİLMEDEN ÖNCE YAZMIŞ

Can Hakman

Kızları' isimli bir koronun eşlik ettiği'ın şarkısında 'Rus liderin pantolonunu giyip şapkasını taktıktan sonra işleriyle ilgilenmeye başladığı', ‘traktörüyleovalarında dolaştığı' ve ‘bir nükleer reaktörü beyninin sol tarafıyla çalıştırabileceği' ifade ediliyor.'Gömleğini çıkardığında kadınları çıldırtıyor/ Gömleğini çıkardığında ben de bir kadın olmak istiyorum' denilen şarkıda ayrıca 'anayurdunu ve ailesini sever' sözleri de yer alıyor.' (Oyuncak Hikayesi) dahil 8animasyonu için film müziği yapan ve daha önce 6 kezödülü kazanan 74 yaşındaki Newman,adlı siteye yaptığı açıklamada '' şarkısını ABD Başkanıseçilmeden önce yazmaya başladığını ve şarkının önceden daha sert olan sözlerini yumuşattığını belirtmişti.Öte yandan bu şarkıhakkında yazılan ilk şarkı değil.Hip-hop ikilisi K-King ve', Almangrubu da '' isimli bir şarkı yazmıştı.