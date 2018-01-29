Vladimir Putin ile ilgili şarkı Grammy ödülü kazandı

Sümela Manastırı'nın bir bilinmeyeni daha ortaya çıktı... Gözetleme Şapeli ileri karakol görevi yapmış
60. Grammy Ödül Töreni 15 yıl aradan sonra ilk kez ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden'da düzenlendi. Törende ABD'li besteci Randy Newman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yazdığı aynı isimli şarkısı ile 'En iyi aranjman' ödülünün sahibi oldu
Sümela Manastırı'nın bir bilinmeyeni daha ortaya çıktı... Gözetleme Şapeli ileri karakol görevi yapmış
Güney Afrika cazının öncü ismi Hugh Masekela hayatını kaybetti (Hugh Masekela öldü mü, Hugh Masekela neden öldü)