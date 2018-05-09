Vodafone'dan 22 milyar dolarlık dev satın alma

Nazlı Erdol

Dünyanın en büyük ikinci mobil operatörü olan'dagibi eski tekellerle daha iyi rekabet etmek ve Avrupa çapında lider olmak amacıyla, yıllar süren görüşmelerin ardından'un CEO'su olduğul ile anlaşma yaptı.Anlaşma kapsamındave'da bulunan Liberty Global varlıkları 21.8 milyar dolar karşılığında Vodafone'a geçecek., eskiden beri anlaşmaya karşı çıktığını hemen yineledi. Vodafone'un Brüksel'de uzun sürecek bir regülasyon onay süreci ile karşı karşıya kalması muhtemel.Her iki taraf da anlaşmayı gelecek yılın ortasına kadar tamamlamayı hedefliyor. Anlaşmaya Çekya, Macaristan veRomanya da dahil olacak.Vodafone CEO'sugazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu satışla, ilk defa tüm Avrupa'yı kapsayan birleşmiş bir rekabet şampiyonu yaratacak" dedi.Colao "Aynı zamanda Vodafone için dönüşümsel bir birleşim; Avrupa'nın önde gelen yeni nesil ağının sahibi olacağız ve AB genelinde en fazla sayıda mobil müşteriye ve haneye hizmet vereceğiz" dedi.Vodafone'un hisseleri, TSİ 13:50 itibarıyla yüzde 1.28 artışla 210.2 seviyesinde işlem görüyor.Anlaşmaya göre, Vodafone, 54 milyon konutu kapsayan bir Avrupa ağı oluşturmak için Liberty'ye 12.7 milyar dolar nakit para ödeyecek ve bu alandaki borçlarını üzerine alacak.Bu anlaşma Vodafone'un 2014 yılında ABD'den çıkmasından beri yaptığı en büyük anlaşma olacak. Vodafone, şirketlerin faaliyetlerini birleştirmenin maliyetlerde yılda 632.8 milyon dolar tasarruf sağlayacağını söyledi.