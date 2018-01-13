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Voleybol maçında taraftar sahaya bıçakla girdi

Türkiye Voleybol 1'inci Lig Erkekler kategorisi B Grubunda Arhavi Belediyespor ile Bingöl Solhanspor takımları arasındaki müsabaka sonrası, Arhavi Belediyespor Kulübü, kendilerine yönelik kötü tezahürat suçlaması yapan Solhanspor Kulübü taraftarları ile ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı

13 Ocak 2018, Cumartesi 21:14
Voleybol maçında taraftar sahaya bıçakla girdi
Görüntülerde, Bingöl’de oynanan müsabaka sırasında Solhansporlu bir taraftarın bıçakla sahaya girdiği iddia edildi.
Türkiye Voleybol 1’inci Lig Erkekler kategorisi B Grubunda önceki gün Arhavi Belediyespor ile Bingöl Solhanspor takımları karşılaştı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
 


KÖTÜ TEZAHÜRATTA BULUNDULAR


Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınlayan Solhanspor Kulübü, müsabaka sırasında  Arhavi Belediyespor’un Atmacalar adlı taraftar grubunun kendilerine yönelik kötü tezahüratlarda bulunduğu ve oyuncularına tükürdüklerini iddia etti.

Bu açıklamaya, Arhavi Belediyespor Kulübü de sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile cevap verdi. Görüntülerde Ekim ayında Bingöl Karşıyaka Kapalı Spor Salonu´nda oynanan Solhanspor-Arhavi Belediyespor müsabakası sırasında bazı taraftarların sahaya girdiği anlar yer alıyor.


'SPORCULARIMIZIN GÜVENLİĞİ SIKINTIYA GİRMİŞTİR'


Arhavi Belediyespor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada takımlarının sporun dostluğu, kardeşliği pekiştirdiği ve dürüstlüğün hakim olması gerektiği anlayışıyla sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Solhanspor’un aldığı mağlubiyete bahane olarak taraftarları hedef aldı. Atmacalar taraftar grubu maç boyunca tezahüratını nizami şekilde yaptı. 

Gelelim ligin ilk yarısında takımımızın Solhan Spor ile kendi sahasında oynadığı maça. Video kayıtlarından da anlaşılacağı gibi, Solhan taraftarını sahaya girmekten, yabancı madde atmaktan tutun da, sinkaflı küfürler etmekten , elinde yaralayıcı delici maddelerle (bıçakla) sahaya girmeye kadar her türlü teşebbüsün olduğu bir ortamda takımımız maç oynamaya çalışmıştır. Sahada maç 2-3 kez durmuştur. Sporcularımızın güvenliği sıkıntıya girmiştir'.

İşte o görüntüler:




 
 
 
 
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