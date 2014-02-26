Voleybolculardan Hocalı protestosu

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası yarı final ilk maçında dün akşam Fenerbahçe'yle karşılaşan Azerbaycan'ın Azeryol Bakü takımı, Hocalı Katliamı'nın 22. yıl dönümü nedeniyle maça, katliamı lanetleyen tişörtlerle maça çıktı.

İstanbul Burhan Felek spor salonundaki maçta seyirciler de "Hocalı'ya adalet, bir millet iki devlet" sloganı attı.

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ile İslam Konferansı Gençlik Forumu'nun desteğiyle gerçekleşen Hocalı protestosu kapsamında katliamın kurbanları için salonda 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.

Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı maçın rövanşı 1 Mart Cumartesi günü Bakü'de oynanacak.

AA

