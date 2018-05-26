Volkan Babacan kadrodan çıkarıldı

İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçlar için Riva'da kampta bulunan A Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

SİNAN BOLAT KADROYA DAHİL EDİLDİ

Kaleci Volkan Babacan, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Babacan'ın yerine Belçika'nın Royal Antwerp FC Kulübü'nde forma giyen kaleci Sinan Bolat, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi.



