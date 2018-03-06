Volkan Demirel Aykut Kocaman'ın sözlerinden sonra yıkıldı

KAMENİ ŞOKTAN ÇIKAMADI

Erdinç Şahin

’ın kupa derbisinde kırmızı kart gören’e olan öfkesi bitmiyor.maçından sonra verdiği demeçte de kaptana sert sözlerle yüklendi. Bu durum, tecrübeli file bekçisini moralman bitirdi.Cezası tamamlanan’ın,kötü performansına rağmen haftaya kaleye geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor.Kamerunlu file bekçisi geçen haftaderbisinde kalesinde 3 gol birden görmüş, performansı nedeniyle eleştirilmişti.cezası nedeniyle çıktığımücadelesinde de 3’lük oldu. Tecrübeli kaleci, maçın ardından hem büyük bir üzüntü, hem de şaşkınlık yaşadı. Kameni’yi karşılaşma sonunda sadeceteselli etti.