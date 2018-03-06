Volkan Demirel Aykut Kocaman'ın sözlerinden sonra yıkıldı

Aykut Kocaman
’ın kupa derbisinde kırmızı kart gören Volkan Demirel
’e olan öfkesi bitmiyor. Aykut Kocaman, Akhisar
maçından sonra verdiği demeçte de kaptana sert sözlerle yüklendi. Bu durum, tecrübeli file bekçisini moralman bitirdi.
Cezası tamamlanan Volkan
’ın, Kameni’nin
kötü performansına rağmen haftaya kaleye geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor.
KAMENİ ŞOKTAN ÇIKAMADI
Kamerunlu file bekçisi geçen hafta Beşiktaş
derbisinde kalesinde 3 gol birden görmüş, performansı nedeniyle eleştirilmişti. Kameni
, Volkan’ın
cezası nedeniyle çıktığı Akhisar
mücadelesinde de 3’lük oldu. Tecrübeli kaleci, maçın ardından hem büyük bir üzüntü, hem de şaşkınlık yaşadı. Kameni’yi karşılaşma sonunda sadece Aykut Kocaman
teselli etti.
Erdinç Şahin