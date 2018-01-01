Volkan Demirel, basketbol takımının antrenmanında

Süper Lig
’de ilk yarının bitmesinin ardından oyuncular tatile girerken, Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel
de basketbol takımının antrenmanına katıldı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Tecrübeli file bekçisi sosyal medya hesabı üzerinden Melih Mahmutoğlu
ve James Nunnally
ile birlikte bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.
'ANTRENMANSIZ KALMAYALIM'
Volkan Demirel bu fotoğrafın altına, "Antrenmansız kalmayalım" notunu düştü. Bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce beğeni alırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Mine Bozkurt