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Volkan Demirel, basketbol takımının antrenmanında

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel, Fenerbahçe Doğuş erkek basketbol takımının antrenmanını ziyaret etti
 

Volkan Demirel, basketbol takımının antrenmanında
Süper Lig’de ilk yarının bitmesinin ardından oyuncular tatile girerken, Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel de basketbol takımının antrenmanına katıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI


Tecrübeli file bekçisi sosyal medya hesabı üzerinden Melih Mahmutoğlu ve James Nunnally ile birlikte bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.

'ANTRENMANSIZ KALMAYALIM'


Volkan Demirel bu fotoğrafın altına, "Antrenmansız kalmayalım" notunu düştü. Bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce beğeni alırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.
 
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