Volkan Demirel, basketbol takımının antrenmanında

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

'ANTRENMANSIZ KALMAYALIM'

Mine Bozkurt

’de ilk yarının bitmesinin ardından oyuncular tatile girerken, Fenerbahçe Kaptanıde basketbol takımının antrenmanına katıldı.Tecrübeli file bekçisi sosyal medya hesabı üzerindenveile birlikte bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.Volkan Demirel bu fotoğrafın altına, "Antrenmansız kalmayalım" notunu düştü. Bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce beğeni alırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.