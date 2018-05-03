Volkan Demirel: Biz çok olaylar yaşadık

'TATSIZ OLAYLAR'



'BİZ ÇOK OLAYLAR YAŞADIK'

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın kararı onları ilgilendirir. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Biz sahadaki yerimizi aldık. Sahada sonuçlanmasını istediğimiz bir maçtı. Olaylar buralara kadar geldi. Hayırlısı olsun. Turu böyle geçmek istemezdik ama bu şekilde de geçmek varmış.Her şey sahada kalmalı ve sahada olmalı. Gerçekten bunlar tatsız olaylar. Bir daha yaşanmaz inşallah. Bu maçı oynayarak, daha uygun şartlarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Biz Beşiktaş'ın kararına saygı duyduk. Olması gerekeni yaptık.Şu bir gerçektir. Biz çok olaylar yaşadık. Fenerbahçe taraftarı takımına bugüne kadar zarar vermedi. Yaşanan olayların dış etken olduğunu düşünüyorum.Biz de buna engel olamadıysak, o günün şartlarında kimse engel olamazdı. Buruk bir sevinç var içimde. O gün tuhaf bir ortam vardı. Neticesinde de buralara geldi olay. Artık bir daha tekrarlanmaz inşallah.