Volkan Demirel’den Ozan Tufan, Robin van Persie ve Cenk Tosun açıklaması

"İKİNCİ YARI DAHA ÇOK PUAN TOPLAYACAĞIZ"

VAN PERSIE VE OZAN TUFAN’LA İLGİLİ…

CENK TOSUN’UN TRANSFERİNE İLİŞKİN

Erdinç Şahin

Sezonun ikinci yarısına’da kampta hazırlanankaptanbasın toplantısında konuştu. Tecrübeli file bekçisi kamp kadrosuna alınmayantransferi gündemde olanilgili konuştu. Volkan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:Kamplar, futbolcular için en zor durumlardır. Bugün daha ilk gün gerçi ama elimizden geldiğince iyi bir giriş yaptık. Kampımızı tamamladıktan sonra hepinizin bildiği gibi hedeflerimize yürüyeceğiz. Tüm bu çalışmalar, hedefler için. İnşallah sezon sonunda amaçladığımıza ulaşırız.Lig uzun bir maraton, tabii ki performans ve futbolcuların durumları sezon içerisinde değişiyor. Sezona iyi başlamadık, ben de kendi performansımı değerlendirince iyi başladım. Ama ben sezonu ikiye ayırıyorum, ilk yarısında alabileceğimiz puanları alamadık. Ancak son haftalarda toparlandık, son altı maçta beş galibiyetimiz var. Sezon başında yeni bir takımdık, arkadaşlarımız hocalarımızı tanımıyordu. Umuyoruz ki ikinci yarıda daha çok puan toplayacağız.Rakibiniz olduğu zaman daha çok çalışmanız gerekiyor. Ama bu sezon sadece üç büyük dört büyük değil, arkadan da baya takım geliyor. Lige kaliteli futbolcuların gelmesiyle kalitesi artıyor.Takım arkadaşlarımızın her zaman yanımızda olmasını isteriz ancak futbolcular olarak bu tarz işlere pek giremiyoruz. Yönetimimizin, hocamızın tasarrufları var. Ben’ın her zaman arkasındayım, kendi adıma burada olmasını isterdim. Aynı şekilde’nin de burada olmasını isterdim. İnşallah geri dönerler ve takım arkadaşlarımızla onları karşılarız.Galatasaray’a başka hoca gelmiş gitmiş beni çok ilgilendirmiyor. Kadıköy’de gelenek her zaman devam edecektir diye düşünüyorum. Ben kovulmadığım sürece buradan gitmem, bunu tekrar açıklayayım.Buradan kendisine tebriklerimizi iletelim, Türkiye için büyük bir transfer.çok iyi tanıyorum. Tebrik ediyorum kendisini. Bana her zaman söyler ‘’ diye. İnşallah orada her kaleciye gol atar.