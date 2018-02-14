Volkan Demirel’den Twitter’da olay yaratan Caner Erkin paylaşımı

Erdinç Şahin

takımlarındanTwitter hesabından yaptığı bir paylaşımla olay yarattı.Twitter’da yapılan bir paylaşımı kendi hesabından retweet eden sarı lacivertli oyuncu, kısa bir süre sonra bu paylaşımı geri çekti.Yapılan paylaşımdatarafındanverilen 6 maçlık cezanın haksız olduğunu savunan bir yazı yer alıyordu.“Fatih Terim – Ceza Almadı – GSMuslera – Ceza Almadı – GSEmre Belözoğlu – Ceza Almadı – BSKVolkan Demirel – Ceza Almadı – FBCaner Erkin – 6 Maç – BJKKuralın sonuna;İş bu cezalar Beşiktaş’a uygulanır maddesi ekleyin ki her seferinde toplum bir beklenti içine girmesin…”