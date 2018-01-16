Volkan Demirel'in ressam Ali Elmacı'ya yaptırdığı tablo olay oldu!

'RESMİN KENDİSİ BİLE İSYAN ETTİ'

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN O PAYLAŞIMI:

Volkan Demierl'in tablo için Ali Elmacı'ya 50 bin TL ödediği iddia edildi.

Zeynep Demirel, suda doğum yaptığı anın fotoğrafını paylaştı

Volkan Demirel'in yaptığı hareket maça damgasını vurdu!

Volkan Demirel'den eşi Zeynep Demirel'e doğum hediyesi saat

Öte yandan ressam Ali Elmacı, daha önce de Contemporary İstanbul'da sergilenen kadın heykelinin göbeğinin üzerine çizdiği tartışmalı Abdülhamid resmi ile gündeme gelmişti.

Zeynep Demirel, suda doğum yaptığı anın fotoğrafını paylaştı

Çiğdem Saltık

ve ailesini resmetti. Ali Elmacı, tabloda Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel, kızları Yade,Yeda ve ailenin iki köpeğine yer verdi.Tablo ile birlikte çektirdiği öz çekimi 'Eline sağlık' notuyla sosyal medya hesabında paylaşan Demirel, sosyal medyada alay konusu oldu.Volkan Demirel'in paylaştığı fotoğrafa 'Resmin kendisi bile isyan etti' yorumları yapıldı.