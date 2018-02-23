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Volkan Konak'a ne oldu? Silahlı saldırıya mı uğradı?

İstanbul Ataşehir'de bir barda silahlı saldırı gerçekleştirildi. Barda Volkan Konak sahne alıyordu. Volkan Konak'a 'Sen vatan hainisin' diyen bir kişinin silah çektiği iddia edildi. Basına düşen bu son dakika haberinin ardından Volkan Konak'a ne oldu? soruları gündeme bomba gibi düştü. Volkan Konak hakkında çıkan haberi yalanlarken, saldırı düzenleyen iki kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Peki şarkıcı Volkan Konak silahlı saldırıya uğradı mı? Detaylar haberimizde

 

Volkan Konak'a ne oldu? Silahlı saldırıya mı uğradı?
Volkan Konak'ın Amerika'ya yerleşeceği haberlerinin çıkmasının ardından birçok kişi Konak'ı vatan haini olmakla suçlamıştı. şarkıcı Konak daha sonra bu iddiaları yalanlamış ve "Türkiyemi çok seviyorum, bu kararı çocuklarımın eğitimi için aldım" diye belirtmişti. Magazin gündemine düşen bu haberden sonra yankıları da devam etti. İstanbul Ataşehir'de bir barda sahne silahlı çatışma çıkınca o sahnede bulunan aynı zamanda 50'nci yaş gününü kutlayan Volkan Konak'a ne oldu? Silahlı saldırıya mı uğradı sorularını da beraberinde getirdi. Hareketli dakikaların yaşandığı o gecede müşteri olduğunu belirten bir kişi saldırganlardan birini ayağından vururken, diğerine de darp etti.  Kısa sürede olay yerine gelen polis, mekanı basan iki saldırganı hastaneye kaldırırken, müşteri olduğunu belirten kişiyi ise gözaltına aldı.
 

VOLKAN KONAK'A NE OLDU? VOLKAN KONAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ


Silahlı saldırının gerçekleştiği mekanda gazetecilere röportaj veren Volkan Konak, kendisine mi silahlı saldırı düzenlendi sorularına açıklık getirdi. Konak, olayın kendisiyle bir ilgisinin olmadığını ifade ederek sözlerine şu sözlerle devam etti: Ben sahnedeydim haberim bile yok. Böyle bir hadise yaşanmış. Burada birisi havaya ateş açmış gitmiş, bizimle alakası yok. Sahnede şarkı söylüyordum, alkollü olan mekanlarda olur böyle şeyler. Ailemde de çok üzgün, Yaş günümü var yaş günüme devam ediyoruz. Tüm dostlarım burada Polat burada, Ali Ağoğlu burada hepsi burada… Ailece sohbet ediyoruz yaş günümü kutluyoruz” dedi.

VOLKAN KONAK SİLAHLI SALDIRIYA MI UĞRADI?

İşte Volkan Konak sahnede şarkı söylediği sırada barın önüne otomobille gelen iki kişiden biri elinde pompalı tüfekle araçtan indi. İşte o anlar



VOLKAN KONAK AMERİKA'YA MI YERLEŞİYOR?


'Kuzeyin Oğlu' lakaplı şarkıcı Volkan Konak, üç çocuğu ve eşiyle birlikte Amerika’nın Washington şehrine yerleşeceği yönünde çıkan haberlere Twitter’dan açıklık getirerek yalanladı. Konak şunları söyledi: “Kızımın eğitimi için yurt dışına gittiği doğru,benim yurt dışına yerleştiğim ise doğru değildir.”

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