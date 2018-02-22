Volkan Konak'a silahlı saldırı iddiasında flaş gelişme!



SALDIRI MEKANIN ÖNÜNDE OLMUŞ

VOLKAN KONAK: BENİMLE ALAKASI YOK

'VATAN HAİNİ CÜMLESİ BANA YAKIŞMAZ ZATEN'

Silahlı saldırıya uğrayan Volkan Konak'tan ilk açıklama!

Volkan Konak yağmur altında konser verdi

Elif Bayram

Ataşahir'de sahneye çıktığı mekanda silahlı saldıya uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, silahlı saldırının sanatçı Volkan Konak'a yönelik olmadığı,sahne aldığı mekanın girişinde yaşandığı ortaya çıktı.yaptığı yazılı açıklamadayönelik yapıldığı ileri sürülen saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, "22.02.2017 günü saat: 01.15 sıralarında ilimiz Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi üzerinde bulunan bir eğlence mekânı önünde İ.Ç isimli şahsın havaya ateş etmesi olayı ile ilgili olarak; Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemelerde; bahse konu eğlence mekanındasahnedeyken mekan sahiplerinin amca çocuğu olan ilk beyanında İ.Ç "Vatan hainini Volkan Konak'ı sahneye niye çıkardınız?" diye aracında çıkardığı pompalı tüfekle mekanın girişinde havaya ateş açmış, olayı gerçekleştiren İ.Ç ve Ş.D olay yerinden uzaklaşmış mekanda müşteri olduğunu beyan eden M.Y şahısların peşinden giderek Ataşehir Diş Hastanesi önünde şahıslarla kavga etmesi neticesinde Ş.D isimli şahsı dizinden vurmuş, M.Y isimli şahıs bir adet 7.65 ruhsatsız silah ve olayda kullanılan pompalı tüfek ile birlikte yakalanmıştır.” denildi.Şarkıcıolaydan haberinin bile olmadığını belirterek “Benle alakası yok, alkollü olan mekanlarda olur bu. Ben zaten sahnedeydim, haberim bile yok. O yüzden sorun yok. İşgüzar arkadaşlar böyle bir metin yazmış bilmiyorum ama. Böyle bir mevzu yaşanmış ama benimle ilgisi yok. Bizle alakası yok burada biri öyle havaya ateş atmış gitmiş haberimiz yok. Ailem de çok üzgün yanlış haberler internette dolaşıyor. Ben sahnedeydim şarkı söylüyordum, yaş günüm vardı, dostlarımlayım” dedi.Vatan haini diyerek havaya ateş açıldığı sorusuna ise“ O cümle bana yakışmaz zaten, o yanlış bir haber. Tüm dostlarım burada, hep bütün dostlarım burada. Şeklinde konuştu."